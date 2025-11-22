본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

대통령실

李대통령, G20 위해 남아공 도착…프랑스·독일과 양자회담

송승섭기자

입력2025.11.22 07:33

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이재명 대통령이 21일(현지시간) 주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 위해 남아프리카공화국 요하네스버그에 도착했다.


이 대통령은 22일 오전부터 '연대와 평등, 지속가능성'을 주제로 열리는 정상회의 일정을 소화한다.

이 대통령은 첫 세션에서 '누구도 소외되지 않는 포용적이며 지속 가능한 성장'을 주제로 경제 성장과 무역의 역할, 개발 재원 관련 토의에 참여한다. 2세션에선 재난위험 경감과 기후 변화, 3세션에선 핵심 광물과 양질 일자리, 인공지능 관련 논의를 이어간다.


특히 이 대통령은 정상 모두발언을 통해 한국의 국제사회 역할과 함께 '인공지능(AI) 기본사회', '포용적 성장과 재정 정책' 등에 관한 구상을 밝힐 전망이다.


타 정상들과의 만남도 예정돼있다. 이 대통령은 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 정상회담을 갖고 경제·안보 현안에 대해 논의할 방침이다. 또 프리드리히 메르츠 독일 총리와의 정상회담에서 국제·경제 질서 변화에 대응한 경제 협력 강화 방안을 논의할 예정이다.

한국이 주도하는 중견 5개국(한국·멕시코·인도네시아·튀르키예·호주) 협의체인 '믹타(MIKTA)' 소속국 정상들과의 회동도 예정돼있다.


이 대통령은 G20 정상회의 종료 이후 동포 간담회를 끝으로 2박 3일간의 남아공 일정을 마무리한다. 이후 중동·아프리카 4개국 순방의 마지막 국가인 튀르키예로 이동한다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

매일 입에 닿는데 세균·곰팡이 '범벅'…변기보다 3000배 더러운 전자담배 매일 입에 닿는데 세균·곰팡이 '범벅'…변기보다 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"월급보다 큰돈 날렸다"…일본여행 취소 날벼락에 직장인들 '부글부글'

아이 이름이 X발·쌍X?…비속어 작명 법으로 막는다

주차장서 후진 풀악셀로 뒷차에 '어부바'…"시동도 안끄고 음악 듣다니"

6평 지하사무실에 "교도소 아냐?" 논란…100만 유튜버 사과

한국에 없지만 한국에 있다…유승준, 래퍼 피처링 통해 국내 활동 복귀

YS서거 10주기…李대통령 "대도무문, 마음에 새긴다"

'서부지법 난동 배후' 혐의 전광훈, 2차조사 5시간여 만에 종료

새로운 이슈 보기