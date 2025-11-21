본문 바로가기
김상봉 한성대 교수 "원화 스테이블코인 지급결제 기회 카드사에 먼저줘야"

문채석기자

입력2025.11.21 14:25

신용카드학회 콘퍼런스 발제

원화 스테이블코인 도입 시 기존 지급결제 사업자인 카드사에 사업 참여 기회를 먼저 줘야 한다는 주장이 나왔다.


21일 서울 중구 을지로 은행회관에서 한국신용카드학회가 개최한 '생산적 금융으로의 전환' 콘퍼런스 현장. 문채석 기자

21일 서울 중구 을지로 은행회관에서 한국신용카드학회가 개최한 '생산적 금융으로의 전환' 콘퍼런스 현장. 문채석 기자

김상봉 한성대 경제학과 교수는 21일 "지급결제 경쟁구도 변화에 대응하는 제도 설계가 필요하다"며 이같이 제언했다.

김 교수는 이날 서울 중구 은행회관에서 한국신용카드학회가 개최한 '생산적 금융으로의 전환' 콘퍼런스에서 발제자로 나섰다.


그는 "스테이블코인을 도입하면 개인 및 기업 해외송금 과정에서 수수료와 시간을 크게 절감할 수 있다"고 설명했다.


디지털 자산과 연계된 스테이블코인 카드가 보편화되면 결제 효율성이 높아질 것으로 전망했다.

실시간 환율이 적용되고 신용 심사 없이 보유 자산 한도 안에서 결제 가능한 체계가 구축될 것으로 봤다.


기존 결제 체계에 비해 수수료가 낮아지고 정산 시간도 단축될 걸로 봤다.


기존 카드 결제 체계는 '고객→가맹점→매입사→카드 네트워크→발급사→다층 수수료' 등을 거치며 정산까지 1~5거래일이 걸린다.


스테이블코인 카드 결제는 발급사·네트워크 단계가 축소된다.


김 교수는 "원화스테이블코인 지급 결제 측면에서 카드사가 먼저 참여할 기회를 주고 카드망에 탑재할 필요가 있다"며 "비은행 금융회사도 참여 가능한 구조를 마련할 필요가 있다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

