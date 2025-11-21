앤서니 김, 14년 만에 64타 '부활'

아시안 투어 PIF 사우디 인터내셔널 2R

보기 없이 버디만 7개 개인 최저타

이 대회 우승 시 LIV 골프 시드 유지

재미교포 선수 앤서니 김이 14년 만에 64타를 쳤다.

20일(현지시간) 사우디아라비아 리야드 골프클럽(파71·7411야드)에서 열린 아시안 투어 PIF 사우디 인터내셔널(총상금 500만달러) 2라운드에서 보기 없이 버디만 7개를 기록했다. 중간 합계 11언더파 131타의 성적을 낸 앤서니 김은 선두에 3타 뒤진 공동 3위에 올랐다. 40세인 앤서니 김이 한 라운드에서 64타를 친 것은 2011년 DP월드투어 싱가포르 오픈 이후 14년 만이다.

앤서니 김은 미국프로골프(PGA) 투어 통산 3승을 거뒀으며 메이저 대회인 마스터스에서도 2010년 3위에 오르며 세계적인 주목을 받았다.

그러나 27세이던 2012년 돌연 골프를 그만두고 종적을 감췄고, 12년 만인 작년에 LIV 골프로 복귀했다. 2년간 LIV 골프에서 거둔 최고 성적이 올해 6월 미국 댈러스 대회 공동 25위에 그친 앤서니 김은 이번 아시안 투어 대회에서 이틀 연속 좋은 성적을 내며 상위권 입상 가능성을 밝혔다.

그는 올해 LIV 골프 포인트 순위 55위로 부진했다. 2026시즌 LIV 골프 출전 자격 유지가 어려워진 앤서니 김은 이 대회에서 우승하면 2026시즌에도 LIV 골프에서 계속 뛸 수 있다.

앤서니 김은 "아내가 버디보다 보기를 적게 하면 좋은 점수가 될 것이라고 말해줬다"며 "그동안 연습 때 스윙이 실전에 잘 나오지 않았는데 조금씩 좋아지고 있다"고 자신감을 내보였다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



