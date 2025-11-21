본문 바로가기
신한라이프, 서울노인복지센터서 어르신 배식봉사

문채석기자

입력2025.11.21 11:25

겨울철 보양식 지원…특식 후원금 1000만원 전달

신한라이프는 지난 19일 서울 종로구 경운동 서울노인복지센터에서 어르신 '따뜻한 마음 나눔' 배식 봉사활동을 했다고 21일 밝혔다.


서울 종로구 경운동 서울노인복지센터에서 지난 19일 센터관장인 지웅스님을 비롯한 신한라이프 임직원들이 배식 봉사 전 기념 촬영을 하고 있다. 신한라이프

센터는 어르신들의 건강한 일상과 더 나은 삶을 지원하기 위해 다양한 복지 서비스를 제공하는 기관이다. 신한라이프는 2023년부터 배식 봉사에 참여하며 인연을 이어오고 있다.

이날 봉사활동에서 신한라이프는 어르신 보양 특식 제공을 위해 1000만원의 후원금을 센터에 전달했다.


봉사에 참여한 임직원들은 센터를 방문한 약 1000명의 어르신들께 장어구이·호박찰떡·건강음료 등 보양 음식을 대접했다.


신한라이프는 최근 지역사회와의 상생과 나눔의 문화 확산을 위해 공공기관 협력사업, 시니어 일자리 지원사업, 취약계층 아동 지원, 고령층 금융소비자 교육, 음식 나눔 봉사 등을 하고 있다. 수도권은 물론 지방에서도 활동 중이다.

신한라이프 관계자는 "한파가 다가오는 동절기에 어르신들을 위한 따뜻한 한 끼를 대접하며 온정을 나눌 수 있어 의미가 컸다"며 "앞으로도 사회 곳곳에서 다양한 사회공헌활동을 하며 사회적 가치 창출과 포용금융 실천을 위해 더욱 노력하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
