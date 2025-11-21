네이버페이, 플레이스테이션 스토어 간편결제 지원…포인트적립 가능

등록 신용카드, 보유 포인트·머니로 결제 가능

네이버페이는 플레이스테이션 스토어에서 간편결제와 포인트 적립을 지원한다고 21일 밝혔다.

PS 스토어는 플레이스테이션 콘솔에서 구동하는 게임과 콘텐츠, 플레이스테이션 플러스와 같은 정기 구독 서비스를 구매할 수 있는 디지털 상점이다.

이번 결제 제휴를 통해 플레이스테이션 이용자들은 PS 스토어에서 네이버페이 등록 신용카드와 보유 포인트·머니를 이용해 결제할 수 있게 됐다.

두 회사는 결제 제휴를 기념해 다음 달 1일까지 PS 스토어에서 네이버페이로 결제 시 최대 2만원의 네이버페이 포인트를 지급하는 프로모션을 한다.

이벤트 기간 2만원 이상 결제하면 결제 금액의 5%가 즉시 적립된다. 최대 1만5000포인트까지 쌓을 수 있다. 1회 10만원 이상 결제하면 추가 5000포인트를 즉시 지급한다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



