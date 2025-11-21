본문 바로가기
[포토] 최고위 참석하는 정청래-김병기

김현민기자

입력2025.11.21 10:13

[포토] 최고위 참석하는 정청래-김병기
정청래 더불어민주당 대표와 김병기 원내대표가 21일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다.





