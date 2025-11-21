본문 바로가기
삼성자산운용 '때 이른 크리스마스 경품 이벤트'

박형수기자

입력2025.11.21 09:23

삼성자산운용은 다음달 25일까지 '때 이른 크리스마스 경품 이벤트'를 진행한다고 21일 밝혔다.


연말 크리스마스 시즌을 앞두고 올 한 해 고객에게 받은 사랑을 돌려 드린다는 취지에서 이벤트를 기획했다. KODEX의 미국 대표지수 상품 2종을 대상으로 진행한다. 다음달 25일까지 KODEX 미국S&P500과 KODEX 미국나스닥100을 최소 100주 이상 신규 매수할 때 참여할 수 있다. 매수 규모에 따라 푸짐한 경품이 지급된다.

KODEX 미국S&P500 ETF를 1000주 이상 매수하고 매수 내역 인증 시 추첨을 통해 경품을 제공한다.


최소 100주에서 999주 매수 시 참여자에게는 추첨을 통해 샤넬 클래식 카드 지갑(1명), 다이슨 에어랩(1명), 닌텐도 스위치 OLED(1명), 신라호텔 더 파크뷰 식사권 2매(1명), 블루보틀 콜드브루(3명), 정관장 홍삼정 에브리타임(4명)을 제공한다.


KODEX 미국나스닥100 ETF를 1000주 이상 매수하고 매수 내역 인증하면 또다른 푸짐한 경품이 제공된다.

삼성자산운용 관계자는 "연말 시즌을 맞아 고객들이 연금은 KODEX로 투자하는 습관을 이어갈 수 있도록 푸짐한 크리스마스 경품 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 차별화된 상품 수익률과 다양한 투자자 대상 이벤트를 통해 고객 가치 제고에 기여하겠다"고 말했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
