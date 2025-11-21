본문 바로가기
"일당 날리지 마세요"…배달 잘못 온 기사에 3만원 쥐여준 손님

박은서인턴기자

입력2025.11.21 09:49

배달기사 실수로 중식 대신 오리고기 도착
항의 대신 배려…현금 건넨 손님 '훈훈'

배달 기사의 실수로 잘못 도착한 음식을 받은 손님이 항의는커녕 오히려 기사에게 현금을 건네며 "일당 날리지 말라"고 배려한 사연이 알려져 훈훈함을 자아내고 있다.

게시글 작성자 A씨가 받은 배달 음식의 모습. 온라인커뮤니티

최근 한 온라인 커뮤니티에는 "배달 기사가 음식을 잘못 가져왔다"는 내용의 게시글이 올라와 주목받았다. 글 작성자 A씨는 "과음 후 해장을 위해 중식당에서 짬뽕밥, 국밥, 볶음밥, 잡탕밥 등 4만원어치 요리를 주문했는데 문 앞에 도착한 건 오리고기였다"며 "기사님 연락처라도 알면 바로 알려드렸을 텐데 그게 안 되더라"고 상황을 설명했다.


A씨는 결국 배달업체에 문의해 이를 알리고 재조리를 요청했다. 약 10분 뒤 자신의 실수를 뒤늦게 알아챈 배달 기사가 오배달된 음식을 들고 다시 집을 찾았다.

A씨는 "오리고기는 손대지 않아 그대로 돌려드렸다"며 "문제는 이미 또 다른 기사님이 새 음식을 배달 중이라는 점이었다"고 말했다. 이 사실을 전해 들은 기사 A씨는 어깨를 축 늘어뜨리며 음식을 다시 가져가려 했고 이를 본 A씨는 "오리고기를 그냥 저 주세요"며 현금 3만원을 건넸다.


배달 기사가 오배달 비용을 부담해야 하는 상황임을 알고 일당을 날릴까 봐 마음이 불편했다는 이유에서였다. 배달 기사는 처음엔 돈을 받지 않겠다며 극구 사양했으나 계속된 A씨의 권유에 2만원만 가져가려 하다 결국 1만원을 더 받은 것으로 알려졌다.


A씨는 "이 추운 날 배달 건당 받고 일하는 기사님이 오늘 일당을 다 날리겠다는 생각을 하니 마음이 좋지 않았다"며 "날씨가 추울수록 주변에 따뜻한 일이 많았으면 좋겠다"고 적었다.

자신이 배달 일을 한다고 밝힌 한 누리꾼은 해당 게시글에 "부업으로 배달 일 하는데 제가 다 감사하다"라는 댓글을 남겼다. 게시글을 접한 다른 누리꾼들 역시도 "훈훈하다", "진짜 세심한 배려", "기사님 오늘 귀인 만났다"라며 따뜻한 반응을 보였다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
