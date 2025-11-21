본문 바로가기
"휴대전화 안 바꿔줘서"…여중생, 집에 불 지른 혐의 입건

호남취재본부 송보현기자

입력2025.11.21 09:20

부모가 휴대전화를 새 기종으로 교체해주지 않았다는 이유로 여중생이 자신의 집에 불을 지른 사건이 발생했다. 이 화재로 아파트 주민 17명이 연기를 마시고 70여명이 대피했다.

광주 북부경찰서.

광주 북부경찰서.

광주 북부경찰서는 21일 현주건조물방화 혐의로 여중생 A양을 입건해 조사 중이라고 밝혔다. A양은 전날 오후 10시 52분께 광주 북구 동림동 한 아파트 3층 작은방에서 라이터로 이불에 불을 붙인 것으로 조사됐다.


불은 집 안 일부와 가재도구 등을 태운 뒤 20여분 만에 진화됐으며, 연기를 흡입한 주민 17명이 병원으로 옮겨졌다. 70여명은 구조되거나 스스로 대피했다.

A양은 경찰에 "휴대전화를 새 기종으로 바꾸고 싶었는데 부모가 교체해주지 않아 불을 질렀다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.


경찰은 소방 당국과 합동 감식을 벌여 정확한 화재 원인과 경위를 조사 중이다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

