"휴대전화 안 바꿔줘서"…여중생, 집에 불 지른 혐의 입건

부모가 휴대전화를 새 기종으로 교체해주지 않았다는 이유로 여중생이 자신의 집에 불을 지른 사건이 발생했다. 이 화재로 아파트 주민 17명이 연기를 마시고 70여명이 대피했다.

광주 북부경찰서는 21일 현주건조물방화 혐의로 여중생 A양을 입건해 조사 중이라고 밝혔다. A양은 전날 오후 10시 52분께 광주 북구 동림동 한 아파트 3층 작은방에서 라이터로 이불에 불을 붙인 것으로 조사됐다.

불은 집 안 일부와 가재도구 등을 태운 뒤 20여분 만에 진화됐으며, 연기를 흡입한 주민 17명이 병원으로 옮겨졌다. 70여명은 구조되거나 스스로 대피했다.

A양은 경찰에 "휴대전화를 새 기종으로 바꾸고 싶었는데 부모가 교체해주지 않아 불을 질렀다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 소방 당국과 합동 감식을 벌여 정확한 화재 원인과 경위를 조사 중이다.





