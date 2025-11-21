농협은행, 서울대 재학생 대상 농심천심운동 토론회 개최

NH농협은행이 20일 서울대학교 대강당에서 '농심천심운동 이해하기' 토론회를 실시했다고 밝혔다.

이날 토론회는 농협이 중점 추진하고 있는 농심천심운동의 확산을 위해 서울대생 100여명이 참여한 가운데 농심천심 주요 내용 설명, 질의응답 및 토론의 형태로 진행됐다. 농심천심운동이란 먹거리를 공급하는 농업의 중요성과 농촌의 가치에 대한 공감과 참여를 유도하는 범국민 운동이다. 농업·농촌의 공익적 가치 확산, 농업인 소득 증대, 농촌 활력화를 목표로 한다.

이번 토론회를 진행한 김우표 서울대학교지점장은 "당초 기대했던 것 이상으로 학생들의 뜨거운 참여 열기와 관심에 놀랐다"며 "이번 토론회를 시작으로 전국 대학가에 농심천심운동이 확산하기를 희망한다"고 말했다.

백남성 농협은행 공공금융부문 부행장은 "국민의 생명창고인 농업·농촌의 가치에 대한 국민의 관심을 높이고, 농업의 지속가능성을 높이기 위해 다양한 농심천심 활동을 전개해 나가겠다"고 밝혔다.

오규민 기자



