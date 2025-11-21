"반도체 가격 오르고 금값 뛰고…" 생산자물가 두달째 상승

반도체 수요 강세로 가격 큰 폭 상승

금·은·동 등 국제 시세 오르며 제품 가격↑

금융 및 보험서비스, 위탁매매 수수료 중심↑

생산자물가가 두 달째 상승세를 나타냈다. 반도체가 수요 강세로 가격이 큰 폭으로 상승한 데다, 금·은·동 등의 국제 시세가 오르며 관련 제품 가격이 뛴 영향이다.

21일 한국은행이 발표한 '2025년 10월 생산자물가지수(잠정)'에 따르면 지난달 생산자물가지수는 120.82(2020년=100)로 전월 대비 0.2% 상승했다. 컴퓨터·전자 및 광학기기, 금융 및 보험서비스 등이 오르며 두 달째 상승세를 보였다. 지난해 같은 기간과 비교하면 1.5% 오르며 상승 폭이 확대됐다.

품목별로 살펴보면 공산품과 서비스가 생산자물가 상승을 주도했다. 공산품은 컴퓨터·전자 및 광학기기(3.9%), 1차금속제품(1.3%) 등이 올라 전월 대비 0.5% 상승했다. D램이나 플래시메모리 등 메모리반도체 수요 강세로 반도체 가격이 큰 폭으로 오른 데 따른 결과다. 금·은·동 등 비철금속의 국제 시세가 최근 많이 오르면서 관련 제품 가격이 상승한 것도 공산품 물가 상승에 영향을 미쳤다. 서비스(0.5%) 역시 금융 및 보험서비스(2.9%)가 위탁매매 수수료를 중심으로 올랐다. 음식점 및 숙박서비스(0.5%) 등도 상승세를 나타냈다.

반면 농림수산품은 농산물(-5.5%) 및 축산물(-5.4%)이 내려 전월 대비 4.2% 하락했다. 전력·가스·수도 및 폐기물도 산업용도시가스(-5.4%), 폐기물수집운반처리(-1.6%) 등이 내려 전월 대비 0.6% 꺾였다.

이달 들어서는 생산자 물가 상방 요인과 하방 요인이 혼재한 상황이다. 이문희 한은 경제통계1국 물가통계팀장은 "생산자 물가에 영향을 주는 여건을 살펴보면, 두바이유 가격은 이달 들어 현재까지 전월 평균과 유사한 상황이고 원·달러 환율은 2% 정도 상승했다"면서도 "산업용 도시가스 요금은 11월에도 인하가 됐고, 10월에 상승 요인으로 작용한 여행 관련 서비스도 둔화할 가능성이 있어 월말까지 상황을 지켜봐야 할 것"이라고 말했다.

서울 시내 한 대형마트를 찾은 고객이 사과를 고르고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

지난달 국내 공급 물가는 전월 대비 0.9% 상승했다. 이번 상승률은 지난해 4월(1.0% 상승) 이후 1년 6개월 만에 최고 수준이다. 전년 동월 대비로는 1.4% 올랐다. 국내 공급 물가는 물가 변동의 파급과정 등을 파악하기 위해 국내에 공급(국내 출하 및 수입)되는 상품과 서비스의 가격 변동을 측정한 지수다. 생산 단계별로는 중간재(1.0%)와 원재료(1.5%), 최종재(0.3%)가 모두 상승했다.

국내 생산품의 전반적인 가격변동을 파악하기 위해 국내 출하 외에 수출을 포함하는 총산출 기준으로 상품과 서비스의 가격변동을 측정한 총산출 물가는 전월 대비 1.1% 상승했다. 역시 지난해 4월(1.6%) 이후 최고치다. 공산품(1.9%)과 서비스(0.5%)가 모두 상승했다. 전년 동월 대비로는 2.3% 올랐다.

국내 공급 물가와 총산출 물가 상승엔 최근 뛴 환율 영향이 작용했다. 이 팀장은 "지수 산출에 포함되는 수출물가와 수입물가가 모두 환율 상승의 영향을 받아 오른 요인이 있다"며 "그 외에도 반도체 가격이 10월 큰 폭 상승한 것도 상당 부분 영향을 줬다"고 평가했다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr



