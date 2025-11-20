국힘 '가짜뉴스 감시특위' 출범…與 '오세훈 때리기'에 맞불

김위상 등 노동위원회도 임명

국민의힘이 '야당탄압 가짜뉴스 감시특위'를 출범시키고 내년 지방선거 대응에 나섰다. 김민석 국무총리 등 정부·여당이 '오세훈 서울시장 때리기'에 나서자 맞불을 놓는 모양새다.

20일 최보윤 국민의힘 수석대변인은 최고위원회의를 마치고 기자들과 만나 "이재명 정권과 민주당이 가짜뉴스 살포 등 각종 선전을 자행하고 있어 우려스러운 상황"이라며 이같이 밝혔다.

특위는 김승수 국민의힘 의원을 위원장으로 두고 총 15인으로 구성했다. 최 수석대변인은 "선제적이고 능동적으로 대응하기 위해 언론, 법률, 지자체 전문성을 가진 위원들을 모셨다"고 말했다.

아울러 정부의 노동 정책을 견제하기 위한 노동위원회도 임명했다. 김위상 국민의힘 의원이 위원장을 맡는 등 당 내외 전문가 37인으로 구성했다.

한편 이날 국회 패스트트랙(신속처리안건) 충돌 사건에 연루된 나경원 국민의힘 의원과 송언석 국민의힘 원내대표 등에 대한 1심 선고를 앞둔 것에 대해서는 "공정한 판결 결과가 나오길 기대한다"며 "정치의 사법화로 (정치 행위에 대해) 판결이 이뤄지는 과정에 문제가 있다고 여러 차례 말씀드린 바 있다"고 했다.





최유리 기자



