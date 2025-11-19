본문 바로가기
이 대통령, 2박3일 UAE 국빈방문 마무리…이집트로 출국

송승섭기자

입력2025.11.19 22:41

아랍에미리트(UAE) 국빈방문을 마친 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일(현지시간) 다음 공식 방문지인 이집트로 가기 위해 아부다비 왕실공항에서 공군 1호기로 향하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 2박3일 간의 아랍에미리트(UAE) 국빈 방문을 마치고 19일(현지시간) 이집트로 출국했다.


이 대통령은 현지시간으로 이날 오후 5시께 UAE 아부다비 왕립공항에서 공군 1호기를 타고 이집트 카이로로 출발했다.

이 대통령이 국빈으로 UAE를 방문한 만큼 공항에는 현지 의장대가 도열했다. 공군 1호기가 이륙한 이후에는 UAE 공군 전투기 4대가 주변을 호위 비행했다.


현장에서는 박종경 주UAE 대사대리 내외, 장광덕 UAE 한인회장, 김귀현 민주평통 UAE 지회장 등이 이 대통령 내외를 배웅했다. UAE에서는 마이사 빈트 살렘 알-샴시 국무장관, 싸이드 알-하제리 외교부 국무장관, 압둘라 알-누아이미 주한UAE 대사 등이 나왔다.


이 대통령은 20일 이집트에 도착한 후 공식 환영식, 한-이집트 정상회담 및 공식 오찬, 카이로 대학 연설, 재외동포 간담회 등 일정을 소화할 예정이다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
