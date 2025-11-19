UAE서 '불닭볶음면' 시식한 김혜경 여사 "라면도 할랄 인증 되느냐"

김 여사, 할랄 K푸드 홍도행사 참석

UAE 기업 부스 방문…할랄 인증 한우 등심구이에도 관심

아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문 중인 이재명 대통령의 부인 김혜경 여사가 19일(현지시간) 한복을 입고 할랄(Halal) 인증을 받은 한국 음식 홍보에 나섰다.

김 여사는 이날 연한 옥빛이 도는 한복 차림으로 아부다비 주UAE 한국문화원에서 열린 '할랄 인증 K-푸드 홍보 행사'에 참석했다. 할랄은 원재료, 제조공정 등에 이슬람 방식이 적용된 음식을 의미한다.

김 여사는 삼양식품의 제품을 독점납품하는 UAE 기업 부스에 방문해 유명 라면 브랜드 '불닭볶음면'을 현지인과 함께 시식했다. 김 여사는 "라면도 할랄 인증이 되느냐"며 관심을 보였고 시식한 뒤 "매운데 맛있다"며 관계자들에게 감사를 표했다.

이어 김 여사는 한국농수산식품유통공사(aT) 부스를 방문해 할랄 인증을 받은 한우 등심구이에 관해 설명을 듣고 현지에서 한국 딸기를 재배하는 업체 관계자와 대화를 나누기도 했다. 전용필 aT 두바이 지사장은 "2022년 당시 김진표 전 국회 의장이 UAE를 방문했을 때 첫 건의 사항이 한우 수입이었다"며 "올해 할랄 인증을 받아 10월 말 첫 선적된 한우"라고 설명했다.

이후 김 여사는 현지 K푸드 인플루언서 등과 다과를 먹으며 "드라마는 뭘 보느냐"·"한국말을 왜 이렇게 잘하시냐"고 물었고 현지인들이 한국 드라마에 관심이 많다는 얘기를 듣고 "대한민국 홍보대사를 하셔도 되겠다"고 감사를 표했다.





