한-UAE 경제인 만난 李대통령 "에너지·방산 협력 통해 세계 최강국으로"

19일 한-UAE 비즈니스 라운드 테이블

李 "UAE, 세계 최고 국가로 도약할 것"

에너지, 인공지능, 방산 등 협력 제안

아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 19일(현지시간) 아부다비의 한 호텔에서 열린 한-UAE 비즈니스 라운드테이블에서 칼둔 칼리파 알 무바라크 아부다비 행정청장과 인사하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 19일(현지시간) 아랍에미리티트(UAE)에서 19일(현지시간) "청정 에너지와 방산 분야 협력을 고도화해 한국과 UAE가 세계 최강국으로 함께 성장할 모멘텀을 확보하자"고 말했다.

이 대통령은 UAE 국빈방문 마지막 날인 이날 오전 아부다비의 시내 한 호텔에서 열린 '한-UAE 비즈니스 라운드 테이블' 행사에서 이같이 밝혔다.

이 대통령은 먼저 "양국 협력의 상징인 바라카 원전도 정상 가동되고 있고, 아크부대에서 (중거리·중고도 요격체계인) 천궁-II에 이르기까지 방산 협력도 눈부신 성과를 내고 있다"고 평가했다.

이어 "UAE는 건국 100주년을 맞는 2071년까지 세계 최고 수준의 국가로 도약할 것을 확신한다. 양국 정상은 그 최적의 파트너가 한국이라는 데 의견을 같이했다"며 "이를 위해 함께 나아갈 파트너십의 방향을 몇 가지 제시하고자 한다"고 언급했다.

우선 양국 간 에너지 협력에 관해 이 대통령은 "UAE의 태양광 발전과 한국의 첨단배터리 기술력을 결합한 '에너지 전환 협력'은 2050 탄소중립 공동 달성 및 친환경 신산업 육성에 크게 기여할 것"이라고 분석했다. 또 "(한국은) 핵연료 및 전기 관련 현지 공장건설을 통해 UAE의 원전 산업 육성에도 이바지할 수 있을 것"이라며 "호혜적 협력이 실현되기를 기대한다"고 설명했다.

인공지능(AI) 중심의 첨단산업 협력으로 미래 성장동력을 창출하자는 제안도 내놨다. 이 대통령은 "이번 방문을 계기로 인공지능 데이터 센터 건립 등 첨단 산업 협력에도 속도를 붙일 것"이라며 "한국은 UAE가 2031년 '인공지능 허브'로 도약하는 데 있어 가장 신뢰감 있는 파트너가 될 것"이라고 강조했다.

방산의 경우 "공동개발과 현지생산 등으로 협력 수준을 제고하고, 제3국 공동진출에도 나서야 한다"며 "이를 통해 양국의 협력이 글로벌 차원으로 확산하길 희망한다"고 얘기했다.

한편 그는 소프트파워 협력을 제안하며 "며칠 전 두바이 K엑스포에서 K푸드·뷰티 전시회가 성황리에 열렸다고 들었다. 최근에는 한우가 UAE에 처음 수출되며 할랄 시장에서도 새로운 가능성을 보여주고 있다"면서 "중동의 문화 강국인 UAE와의 협력을 통해 K컬처가 중동 전역으로 확산하기를 바란다"고 했다.

UAE 칼리드 빈 모하메드 빈 자이드 알 나흐얀 아부다 왕세자는 "대한민국과 UAE의 관계는 45년 외교관계 이상을 넘어선다"고 화답했따. 칼리드 왕세자는 "공동 가치, 대화, 파트너십, 그리고 글로벌 협력 믿음을 근간으로 한다"며 "이런 원칙은 계속 우리를 이끌어주고 우리 우정을 강화해 주고 번영의 새로운 길을 열 것"이라고 말했다.

또 "우선적으로 혁신 분야, 인공지능, 청정 재생에너지, 지속 가능한 발전 가능성의 뜻을 강화하기 위해 아부다비에 다시 모였다"며 "이들 목표는 저희가 중시하는 목표"라고 말했다.

이번 행사는 이 대통령의 UAE 국빈 방문을 계기로 마련됐다. 한국경제인협회, 대한무역투자진흥공사, UAE 대외무역부, 아부다비 상공회의소가 공동 주최했다. 행사에는 양국 정부, 기관, 기업 관계자 50여 명이 함께했다. 우리 측에서는 이재용 삼성전자 회장과 정의선 현대차그룹 회장, 김동관 한화그룹 부회장 등 경제사절단이 참석했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



