의령 동동사거리서 승합차-승용차 충돌 … 1명 사망·10명 부상

경남 의령군 부림면 동동사거리에서 발생한 차량 사고 현장. 경남소방본부 제공 영상 갈무리 AD 원본보기 아이콘

지난 17일 오후 1시 30분께 경남 의령군 부림면 동동사거리에서 창녕 방향으로 달리던 승합차 정면과 의령읍으로 가던 승용차 오른쪽 측면이 충돌했다.

18일 의령경찰서와 경남소방본부에 따르면 이 사고로 승합차가 현장 근처 인도 위에 왼쪽으로 쓰러졌다.

승용차에 혼자 타고 있던 80대 남성 A 씨는 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.

40대 승합차 운전자 B 씨와 탑승객 9명 등 10명은 크고 작은 부상으로 병원에 이송됐다.

승합차에 탄 10명은 대구에 있는 병아리 백신 접종 전문 회사 소속으로 사고 당시 의령의 한 양계장에서 병아리 백신 접종을 마치고 돌아가던 길이었던 것으로 알려졌다.

숨진 A 씨는 사고 당시 음주나 무면허 상태가 아니었으며, 창원에 살면서 개인적인 일로 의령을 종종 방문한 것으로 전해졌다.

경찰은 승합차 운전자 B 씨를 상대로 조사를 벌이는 동시에, 차량운행기록장치(블랙박스)와 현장 주변 폐쇄회로(CC)TV 영상을 토대로 정확한 사고 경위를 조사 중이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>