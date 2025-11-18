본문 바로가기
볼보, 울산 서비스 네트워크 강화…서비스센터 확장

오현길기자

입력2025.11.18 10:02

볼보자동차코리아는 울산 고객의 서비스 접근성을 높이고 차별화된 프리미엄 서비스를 제공하기 위해 '울산 서비스센터'를 확장 이전했다고 18일 밝혔다.

울산시 남구에 위치한 서비스센터는 지상 3층, 연면적 482.7㎡ 규모로 조성됐다. 리셉션과 워크베이, 고객대기실을 갖췄다.


일반 수리 기준 월 최대 400대 처리가 가능하며, 고객 맞춤형 정비 프로그램인 볼보 퍼스널 서비스 시스템을 도입해 정비 품질 향상과 예약 대기 기간 단축을 동시에 실현할 예정이다. 이 서비스센터는 아이언모터스에서 운영한다.

이윤모 볼보자동차코리아 대표는 "울산 서비스센터 확장 오픈은 더 많은 고객이 볼보자동차의 세심한 케어와 프리미엄 서비스를 경험할 수 있도록 하기 위한 노력의 일환"이라며 "전국 각지에서 고객 접근성을 높이고 서비스 네트워크를 강화해 나가겠다"고 했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
