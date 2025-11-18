삼성물산, 래미안 원페를라에 '래미안 AI 주차장' 최초 적용

주차 데이터 분석해 선호하는 위치로 추천

전기차는 차량 번호 인식해 자동 입주민 인증

장기주차 차량 방전·공기압 상태 등도 알려줘

삼성물산 건설부문이 래미안 원페를라에 '래미안 AI(인공지능) 주차장'을 최초로 도입한다고 18일 밝혔다. 거주동과 가까운 주차장 위치를 안내해주고 월패드나 앱으로 주차 위치도 확인할 수 있다.

래미안 원페를라에 처음 적용된 '래미안 AI 주차장'에 차량이 진입하고 있다. 삼성물산 제공 AD 원본보기 아이콘

래미안 원페를라는 방배6구역 재건축 사업으로 공급되는 단지로 오는 26일부터 입주가 시작된다. 이 단지는 총 1097가구로 지하 4층, 지상 최고 22층 16개동으로 구성돼있다. 이 중 주차장은 지하 1층부터 지하 4층에 배치된다. 일반주차 1902면, 전기차 충전 구역 101면으로 가구당 1.8대 주차 가능하다.

'래미안 AI 주차장'은 일반적인 아파트 주차장에 구축되는 주차 관제, 주차 유도, 전기차 충전 시스템을 통합 연동해 최첨단 AI 기술과 결합해 입주자에게 △AI 주차 서비스 △AI 전기차 충전 서비스 △AI 주차 관리 서비스를 제공한다. 입주민 생활 편의와 안전성을 높이고 운영 비용을 줄일 수 있다.

'AI 주차 서비스'는 입주민의 평소 주차 데이터를 분석해 선호하는 주차 위치나 거주동과 가까운 곳으로 추천·안내한다. 방문차량의 경우 사전 예약된 정보를 바탕으로 방문하는 동까지 최단 경로와 최적의 주차 위치를 제공한다.

주차 위치는 월패드와 삼성물산의 홈플랫폼 '홈닉'앱으로 확인할 수 있다. 외출할 때 월패드와 앱에서 출차 서비스를 이용하면 주차된 층으로 엘리베이터가 자동 호출·운행되고, 주차구역 상부 표시 등을 점멸시켜 주차 위치를 쉽게 확인할 수 있다.

래미안 원페를라에 첫 적용된 '래미안 AI 주차장' 천장에 경로 안내판에 차량 번호와 방향이 표시되고 있다. 삼성물산 제공 원본보기 아이콘

삼성물산의 홈플랫폼 '홈닉' 앱에서 볼 수 있는 입주민 주차 관리 화면. 삼성물산 제공 원본보기 아이콘

'AI 전기차 충전 서비스'는 입차 때 최적의 충전 위치로 안내해주고 차량번호를 인식해 자동으로 입주민을 인증하고 충전 요금은 관리비에 합산된다. 충전이 완료되면 통보해주고 차량 이동을 유도해 전기차 충전 구역을 효율적으로 이용할 수 있다. 전기차 충전구역에서 발생할 수 있는 화재를 조기에 감지하고 대비할 수 있도록 불꽃감지센서 일체형 CCTV가 설치됐다.

'AI 주차관리 서비스'는 곳곳에 설치된 차량번호 인식 카메라를 활용해 장기 주차된 차량의 배터리 방전, 타이어 공기압 부족 등 발생 가능한 문제점을 알려준다. 특히 전기차충전 구역과 장애인 주차구역 내 불법 주차나 이면 주차 발생 때 빠르게 조치할 수 있도록 안내한다.

김명석 삼성물산 주택사업본부장(부사장)은 "입주민들이 매일 경험하는 주차 공간에서도 최상의 프리미엄을 느낄 수 있도록 최첨단 AI 주차장을 도입했다"며 "앞으로도 차별화된 주거 가치를 제공하기 위한 노력을 지속하겠다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>