본문 바로가기
Dim영역
부동산
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

서울시 "세계유산영향평가 압박 유감…경관 훼손 없음 이미 검증"

이정윤기자

입력2025.11.17 13:17

시계아이콘01분 03초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
서울 종묘와 세운4구역 모습. 연합뉴스

서울 종묘와 세운4구역 모습. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

종묘 앞 세운4구역 재개발과 관련해 유네스코가 영향평가를 받도록 권고했지만 서울시는 세계유산영향평가를 받는 것에 대해 부정적 입장을 나타냈다.


서울시는 17일 입장문을 내고 "국가유산청장이 종묘 경관 훼손 가능성을 반복 제기하며 세계유산영향평가를 지속적으로 압박하고 있는 데 대해 깊은 유감을 표한다"고 밝혔다.

그러면서 "국가유산청은 세계유산영향평가 시행의 법적 전제가 되는 '세계유산지구 지정'조차 하지 않고 있다 세운 4구역 재개발이 쟁점화된 이후에야 뒤늦게 이를 지정했다"라며 "그동안 해야 할 본연의 역할은 이행하지 않다가 서울시의 특정 사업을 겨냥하기 위해 행동에 나섰다는 것을 스스로 인정하는 셈"이라고 강조했다.


아울러 유네스코 세계유산 등재 후 30년이 지났음에도 국가유산청이 종묘 보호의 기준선이 되는 '완충구역'을 확정하지 않은 것도 문제라고 지적했다. 시는 "이러한 상황에서 서울시에만 세계유산영향평가 이행을 반복 요구하는 것은 종묘 보존에 대한 국가유산청의 진정성마저 의심케 하는 행태"라며 했다.


앞서 이날 허민 국가유산청장은 기자간담회를 열어 "최근 유네스코로부터 강력한 조치를 요구하는 메시지를 전달받았다"고 밝혔다. 이어 "유네스코 측은 고층 건물 개발로 인해 종묘가 훼손될 것을 우려한다고 명시하며 영향평가를 반드시 받도록 권고했다"면서 "세계유산영향평가 관련 긍정적인 검토가 끝날 때까지 사업 승인을 중지할 것"을 명시했다고 전했다.

시는 세운4구역 재개발 사업이 종묘 주변을 더욱 돋보이게 할 것이라고 거듭 주장했다. 시는 "남산에서 종묘까지 이어지는 거대한 녹지축과 좌우로 형성되는 입체적인 도심은 지금의 폐허와 같은 판자 건물이 가로막고 있는 종묘 주변을 더욱 돋보이게 할 것"이라며 "정밀한 시뮬레이션과 종묘와 조화되는 건축 디자인 도입을 통해 경관 훼손이 없음을 이미 검증했다"고 설명했다.


다만 국가유산청이 제안한 관계기관 회의는 적극 환영한다는 입장을 보이면서도 지역 주민 대표의 참석을 요구했다. 시는 "수십년간 개발 지연으로 피해를 겪어 온 종로 지역 주민 대표들도 함께 참여해 특정 기관의 일방적 입장이 아닌 민·관·전문가가 함께하는 균형 잡힌 논의 구조가 마련돼야 한다"고 촉구했다.


그러면서 "서울시는 문화유산 보존과 도시 미래 경쟁력 확보는 어느 하나를 선택할 문제가 아니라 동시에 추구해야 할 두 축임을 분명히 밝힌다"라며 "국가유산청의 책임 있는 협조를 강력히 요청한다"고 덧붙였다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"日 위험해" 여행 금지에 항공사들 무료 취소까지 해주더니…현지 유학생들에게 경고한 中 "日 위험해" 여행 금지에 항공사들 무료 취소까지 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"제니·카리나도 입었대" 난리나더니…기업가치 7조 돌파

"중국산 안사요" 돌아선 이탈리아…토마토 수출 급감에 난리난 '이곳'

美·中 도시 다 제쳤다…한국인 몰려간 이곳 '세계 가장 부유한 도시'

'사과를 통째로' 가장 큰 입 美 10대 화제…"절대 따라하지 마세요"

아내 냉동 보존하더니 "혼자 사니 겁나"…여친 구한 남편 中서 논란

9조 넘게 팔아치운 외국인에 코스피 석달만에 마이너스

내달 금리 인하 기대 사라진 월가…인플레 우려도 재부상

새로운 이슈 보기