장동혁 "이재명 정권과 협치 불가…강하게 싸울 때"

장동혁 국민의힘 대표는 "지금 이재명 정권과 협치나 대화가 불가능하다"고 비판했다.

장동혁 국민의힘 대표가 서울 마포구 상장회사회관에서 열린 중견기업 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

장 대표는 16일 보수 성향 유튜브 등에 잇따라 출연해 "이재명 대통령과 정청래 더불어민주당 대표, 김병기 원내대표는 국민의힘을 협력할 야당, 협상·대화 상대로 인정하고 있지 않다"며 이같이 밝혔다.

그러면서 "지금은 이재명 정권, 민주당과 강하게 싸울 때고 잘못된 것을 국민들에게 제대로 알리는 시기"라고 강조했다.

장 대표는 "이재명 정권이 할 수 있는 마지막은 헌법을 개정해 사회주의 헌법으로 가는 것"이라며 "사회주의 헌법으로 바뀌면 대한민국이 돌이킬 수 없는 상황이 되기 때문에 지방선거에서 저희가 반드시 승리해야 한다"고 말했다. 이어 "이재명 정권이 가려는 체제 전복, 사회주의 독재체제를 막기 위해 연대할 수 있어야 하고, 그 명분이라면 다 함께 모일 수 있다"고 덧붙였다.

앞서 장 대표는 황교안 전 국무총리 체포안에 항의한 것과 관련해 당내 비판이 나오는 데 대해선 "무도한 정치 특검으로부터 인권탄압을 받는 분들에 대해 목소리를 내는 것을 비판한다면 조은석 특검을 지지한다는 것 아닌가"라고 항변했다.

또 그는 "이진숙 전 방송통신위원장도 체포 당시 우리 당원이 아니었지만 같은 목소리를 냈다"며 "구속된 손현보 목사와 이 전 위원장에 대한 인권 탄압이 황 전 총리에 대한 인권탄압과 다르지 않다"고 주장했다.

정당 지지율 정체와 관련해선 "횡보하다가 조금씩 상승하는 방향으로 움직이다 보면 연말이 지나 내년에 상승하는 시점이 오지 않을까 한다"며 "다음달 말까지는 당 지지층에 무게중심을 훨씬 더 많이 둬야 한다"고 했다.

한편 장 대표는 한동훈 전 대표 가족이 당원 게시판에 올라온 윤석열 전 대통령 부부 비방글과 관련 있다는 의혹에 대해 "당무감사위원회에 조사를 진행하겠다고 밝혔다"고 전했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



