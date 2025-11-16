본문 바로가기
중구, 전통시장 활성화 공로로 행안부 장관 표창

김민진기자

입력2025.11.16 08:16

서울시 유일 전통시장 전담부서 운영
민관협력 상권관리 전문기구 설립 등 성과

서울 중구(구청장 김길성)가 중소벤처기업부 주관 ‘2025년 전통시장 및 상점가 활성화 유공 포상’에서 지방자치단체 부문 행정안전부 장관 표창을 수상했다.

서울 중구는 ‘2025년 전통시장 및 상점가 활성화 유공 포상’에서 지방자치단체 부문 행정안전부 장관 표창을 수상했다. 중구 제공.

서울 중구는 '2025년 전통시장 및 상점가 활성화 유공 포상'에서 지방자치단체 부문 행정안전부 장관 표창을 수상했다. 중구 제공.

중구는 서울 자치구 중 전통시장과 상점가가 가장 많은 지역으로, 2019년부터 ‘전통시장 전담부서’를 운영하며 맞춤형 지원체계를 구축했다. 상권발전소 설립, 디자인 혁신, 시설 현대화, 라이브커머스 지원, 상권 브랜드 개발 등 다각적 정책을 추진해 왔다.


특히 전국 최초로 설립한 (사)서울중구전통시장상권발전소는 행정과 상인을 잇는 협력 플랫폼으로, 상인교육·마케팅 지원·행사 기획 등 현장형 지원을 이어가고 있다.

남대문시장 글로벌 명품시장 조성, 신중앙시장 디자인혁신 사업 등 전통시장 현대화도 활발히 진행 중이다. 또 라이브커머스 기반의 디지털 판로 지원으로 일부 상인은 해외 온라인몰 진출 성과도 냈다.


또한 구는 7억6200만원의 외부재원을 확보해 전통시장 내 지하 매립식 비상소화장치함 32개소를 설치하는 등 안전 환경 개선에도 힘쓰고 있다.


김길성 중구청장은 “이번 수상은 상인, 주민, 전문가들과 함께 힘을 모아 중구가 전통시장 혁신과 상권 활성화를 이끈 성과”라며 “중구 전통시장을 누구나 찾아와 머물고 싶은 공간으로 만들겠다”고 포부를 밝혔다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
