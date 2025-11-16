롯데홈쇼핑, 서울시 어린이병원에 작은도서관 100호 특별관 개관

2013년부터 12년 이어온 사회공헌

친환경 학습공간 조성 프로그램

국내 유일 발달장애 아동 재활병원에 100번째 결실

롯데홈쇼핑은 지난 13일 서울 서초구 내곡동에 위치한 국내 유일의 발달장애 아동 재활 전문 공공병원인 서울특별시 어린이병원에 '작은도서관' 100호 특별관을 개관했다고 16일 밝혔다.

롯데홈쇼핑이 지난 13일 서울 서초구 내곡동에 위치한 국내 유일의 발달장애 아동 재활전문 공공병원인 서울시 어린이병원에 '작은도서관' 100호 특별관을 개관했다. 뒷줄 왼쪽부터)박혜경 서울시 어린이병원 진료과 부장, 홍봉식 구세군 한국군국 커뮤니케이션스국 국장, 김광재 롯데홈쇼핑 ESG위원장, 남민 서울시 어린이병원 원장, 김재겸 롯데홈쇼핑 대표, 김병윤 구세군 한국군국 사령관, 이동규 롯데홈쇼핑 커뮤니케이션 부문장 등 참석자들이 기념촬영하고 있다. 롯데홈쇼핑 제공 AD 원본보기 아이콘

작은도서관은 롯데홈쇼핑과 구세군 한국군국이 2013년부터 12년 동안 이어오고 있는 사회공헌 사업으로 미래세대 아이들이 책을 통해 배우고 성장할 수 있는 친환경 학습공간을 조성하는 프로그램이다. 서울시 어린이병원 발달센터에 마련된 100호 특별관은 대상지 선정부터 조성까지 롯데홈쇼핑 임직원과 고객이 함께 참여했다. 임직원 투표를 통해 최종 대상지를 선정했고, 도서관 내부에는 직원들이 기증한 도서 1000여권을 비치했다. 롯데홈쇼핑 대표 프로그램 '최유라쇼'에서는 나눔 방송을 통해 주문 건당 1004원을 적립하고, 건립 비용으로 활용했다.

도서관 내부는 폐의류 약 3t을 업사이클링한 섬유 패널로 만든 책장과 책상을 배치해 친환경 가치를 더했다. 특히 발달장애 아동들의 감각 발달과 창의적 표현을 돕기 위한 창작공간, 자폐, 발달장애 아동들의 미술작품을 제작, 전시하는 쇼룸 등 특화 공간도 함께 구성했다. 작은도서관 100호 특별관은 치료 과정에서 지친 아동들에게 쉼과 배움을 제공하는 열린 문화공간으로 활용될 예정이다.

김재겸 롯데홈쇼핑 대표는 "2013년부터 시작한 작은도서관 사업을 꾸준히 이어온 결과 100호 특별관을 개관하게 돼 감회가 새롭다"며 "발달장애 아동들의 예술적 재능을 지원하는 서울시 어린이병원의 활동이 미래세대 아이들의 꿈과 희망을 응원하는 작은도서관 사업 취지와 맞닿아 있어 더욱 뜻깊다"고 말했다. 그러면서 "앞으로도 '세상에서 가장 큰 꿈이 자라는 곳'이라는 슬로건 아래 작은도서관 사업을 지속하며 미래세대 아이들이 동등하게 학습할 수 있는 환경을 마련하는 데 힘쓰겠다"고 말했다.

한편, 작은도서관 사업에 들어간 누적 기부금은 30억원 이상이며 도서 지원 20만권, 방문자 수는 480만명을 넘어섰다.





