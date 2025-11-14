본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

국방·외교

한미, 우라늄 농축·재처리 큰 틀 합의…10년만 협정 재개정 나선다

손선희기자

입력2025.11.14 11:35

시계아이콘01분 00초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한미가 2015년 이후 10년 만에 '원자력 협력 협정' 개정에 나선다. 시한 만료까지는 아직 10년이 남았지만, 지난달 한미 정상회담에서 한국의 우라늄 농축과 사용후핵연료 재처리와 관련해 합의된 내용을 반영하기 위한 절차다.


이재명 대통령이 14일 서울 용산 대통령실 기자회견장에서 한미 팩트시트 타결과 관련해 발표하고 있다. 왼쪽부터 김용범 정책실장, 이재명 대통령, 위성락 국가안보실장, 이규연 홍보소통수석. 2025.11.14 연합뉴스

이재명 대통령이 14일 서울 용산 대통령실 기자회견장에서 한미 팩트시트 타결과 관련해 발표하고 있다. 왼쪽부터 김용범 정책실장, 이재명 대통령, 위성락 국가안보실장, 이규연 홍보소통수석. 2025.11.14 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

14일 오전 한미 양국이 동시 발표한 '조인트 팩트시트(공동 설명자료)'에는 "미국은 한미 원자력 협력 협정에 부합하고, 미국의 법적 요건을 준수하는 범위 내에서 한국의 평화적 이용을 위한 민간 우라늄 농축 및 사용후핵연료 재처리로 귀결될 절차를 지지한다"는 문구가 담겼다.

위성락 대통령실 국가안보실장은 해당 내용과 관련해 한미 원자력 협력 협정 개정 등 후속 절차를 묻는 질문에 "큰 틀에서의 동의를 받았고 방향은 정해졌다"며 "미국과 후속 협의를 해 기존에 갖고 있는 협정을 조정해야 하는데, 어느 만큼 조정할지는 앞으로의 협의에 달려 있다"고 말했다.


현행 한미 원자력 협력 협정은 2015년 버전으로, 당시에도 41년 만에 개정된 것이다. 유효 시한은 2035년까지다. 협정에는 우라늄 농축은 '20% 미만'까지만 하도록 제한하고 있는데, 한국 정부는 그간 상업 목적의 우라늄 농축 및 사용후핵연료 재처리 역량을 확보하기를 희망해 왔다. 미국은 핵 비확산을 이유로 난색을 표해왔으나, 이번 한미 정상 간 합의를 통해 개정의 길을 열게 된 것이다.


위성락 국가안보실장이 14일 서울 용산 대통령실 기자회견장에서 이재명 대통령의 한미 관세·안보 협상 '조인트 팩트시트'(공동 설명자료) 최종 합의 발표 후 질문에 답하고 있다. 2025.11.14 연합뉴스

위성락 국가안보실장이 14일 서울 용산 대통령실 기자회견장에서 이재명 대통령의 한미 관세·안보 협상 '조인트 팩트시트'(공동 설명자료) 최종 합의 발표 후 질문에 답하고 있다. 2025.11.14 연합뉴스

원본보기 아이콘

다만 위 실장은 이번 원자력 협력 협정 개정은 정부가 도입을 추진하는 '핵추진 잠수함(핵잠)'과는 별개 사안이란 점을 강조했다. 위 실장은 "(후속 협의 과정에서) 핵무장을 운운하는 것은 전혀 생산적이지 않기 때문에 철저히 배격한다"며 "가령 (이번 협정 개정을 통해) 핵 잠재력을 갖게 됐다는 평가를 하는 분이 있는데 전혀 아니다"고 강한 어조로 강조했다.

한미 원자력 협력 협정은 어디까지나 상업 등 목적의 '평화적 이용'에 제한된다. 핵잠은 군사적 용도인 만큼 별도 협의가 필요하다. 앞서 호주 사례처럼 미국 원자력법에 예외 조항을 두는 방식 등이 거론된다. 위 실장은 "핵잠의 핵연료는 '핵물질의 군사적 이용'에 해당하므로, 몇 가지 절차적 문제를 해소해야 한다"며 "필요하다면 (별개로) 협약을 할 수 있다"고 말했다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"십수년 숙제 풀었다" 美공급 임박…새롭게 뜨는 배터리[한국형 저가배터리 온다] "십수년 숙제 풀었다" 美공급 임박…새롭게 뜨는 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"매달 15만원 기본소득 지급" 소식에 우르르…사람들 몰려간 이곳

점원에 컵 던진 中 고객…난동 영상에 말레이 여론 폭발

"수능 치르며 흥얼흥얼"… 수험생 당황시킨 '국어 지문' 뭐길래

JYP, 美타임 선정 '2026 지속가능 성장기업' 세계 1위

"퇴근하면 피곤, 음쓰 버리기·빨래 다 해주세요"…돈 주고 청소 시키는 2030

의대 정원 1500명 줄었지만, SKY 의예과 합격선은 294점 '동일'

'온실가스 감축'의 승부처…무공해차 지원사업, 성공할까

새로운 이슈 보기