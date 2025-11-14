솔라시도, 'AI 심장' 품는다… BS산업-한전KDN, 데이터센터 구축 협약

BS그룹 차원 신사업 확장 본격화

BS그룹이 전남 해남 솔라시도를 중심으로 에너지 신산업 진출에 박차를 가하고 있다.

BS그룹 계열사 BS산업은 최근 서울 송파구 BS한양타워에서 에너지 정보통신(ICT) 전문 공기업인 한전KDN과 솔라시도 재생에너지 기반 분산형 전력망 및 인공지능(AI) 데이터센터 구축을 위한 업무협약을 체결했다고 14일 밝혔다. 협약식에는 김만겸 BS산업 대표이사와 박상형 한전KDN 사장 등 양사 주요 관계자들이 참석했다.

김만겸 BS산업 대표이사(오른쪽)과 박상형 한전KDN 사장이 13일 서울 송파구 BS한양타워에서 투자 및 업무 협력 협약 후 기념 촬영을 하고 있다. BS산업

이번 협약에 따라 양사는 솔라시도 부지 내에 AI 데이터센터를 신규로 구축해 운영하고, 솔라시도 태양광 발전소의 운영 데이터를 활용하는 방안을 모색한다. 또한 솔라시도 지역을 분산에너지 특구로 지정하기 위한 사업도 공동으로 추진한다.

한전KDN이 이번 사업에 참여하면서 민간이 주도하는 신도시 개발 사업에 공공 부문 기술력과 사업 안정성을 더하게 됐다.

양사는 구체적으로 ▲분산에너지 전력망 운영 플랫폼 구축 ▲플랫폼 관련 정부 연구·개발(R&D) 추진 ▲플랫폼 운영 파생 데이터 활용 ▲분산에너지 사업자 지분 참여 등의 분야에서 협력한다. 이는 솔라시도를 중심으로 추진되는 분산에너지 특구 사업의 기반을 조성하는 것을 목표로 한다.

김 대표는 "솔라시도를 에너지 미래도시로 성장시키는 데 한전KDN 기술력과 협력이 큰 힘이 될 것"이라며 "재생에너지와 AI 데이터센터가 결합한 새로운 산업 생태계를 만들어 지역과 국가가 함께 성장하는 모델을 구현하겠다"고 말했다.

박 사장은 "이번 협약은 한전KDN이 추진 중인 지속가능한 분산에너지 플랫폼 구축 전략과 부합한다"며 "공공 ICT 역량을 민간과 함께 협력하며 지속가능한 국가 전력망의 혁신을 선도해 국민 신뢰를 받는 공기업이 되겠다"고 했다.





