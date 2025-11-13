'SNT'는 곧 사회공헌 동의어… 운해장학재단·계열사, 상생·동반 확대

운해장학재단, 이공계 학생·장애학생 선발 늘려



SNT계열사, 지역사회 상생협력·동반성장 확대

SNT 계열사들이 장학사업을 확대하고 지역사회 공헌활동에 참여하면서 상생협력과 동반성장에 힘을 쏟고 있다.

SNT 계열사들이 기부해 설립한 공익법인 운해장학재단은 내년부터 이공계 대학생 선발인원을 확대키로 했다. 특수학교에 재학 중인 장애학생에게도 장학금을 신규 지급한다.

또 대한민국 국가기간산업 분야 연구개발에 전념하는 대학원생들을 위한 학술연구지원사업도 새롭게 추진한다. 이를 통해 운해장학재단은 대한민국 이공계 연구개발 활성화 및 교육 소외계층에 대한 생활과 교육 지원을 강화할 방침이다.

제12기 운해장학생 장학증서 수여식이 진행되고 있다.

운해장학재단은 2013년 최평규 SNT 회장과 SNT다이내믹스, SNT모티브가 각각 100억원씩 출자해 총 300억원 규모로 설립됐다. 이후 총 4차례 추가 기부를 받아 2025년 11월 기준 기본재산 900억원, 총자산 1900억원 규모로 크게 자랐다.

운해장학재단은 이를 바탕으로 2014년부터 매년 이공계 우수 대학생 등을 선발해 운해장학금을 지원해 왔다. 올해까지 12년 동안 지급한 장학금은 총 114억원으로 늘어났으며 선발된 운해장학생은 약 1480명에 달한다. 재단은 2026년도 운해장학생을 대폭 확대할 예정이다. 운해장학생 누적 선발인원은 2000명 수준으로 증가할 전망이다.

이와 함께 운해장학재단은 대한민국 대학교의 연구개발 역량 증대와 국가기간산업 발전 등에 기여하기 위해 대학원생 대상 학술연구지원사업을 신규 추진한다. 운해장학재단은 자동차산업과 방위산업, 발전설비산업 등 대한민국 국가기간사업 연구 분야의 지속가능한 생태계 구축에 이바지할 계획이다.

수도권 소재 대학교의 한 관계자는 "학부생들을 대상으로 한 학비 지원 등 장학금 제도는 많지만 대학원생들의 연구 활동을 지원하는 장학금은 흔하지 않다"며 "운해장학재단의 학술연구지원사업이 이공계 분야의 연구개발 활성화와 대한민국 산업 발전에 큰 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

SNT 계열사들도 다양한 분야에서 사회공헌활동을 지속 확대하며 지역사회와의 상생협력·동반성장 행보를 이어가고 있다.

SNT다이내믹스는 지역 청소년과 함께하는 역사·문화탐방, 지역민을 위한 음악회와 문화행사, '1사 1촌' 자매결연 등에 적극 동참하며 창원의 향토기업으로서 지역사회와 화합하고 유대감을 높일 수 있는 다양한 노력을 기울이고 있다. 또 고엽제 유공자 및 유가족에 대한 후원, 군인자녀 진로 상담 프로그램 동참 등 국가방위산업체로 사회적 책임 실현에도 적극 나서고 있다.

SNT모티브도 부산의 향토기업으로 사회복지공동모금회 '사랑의열매'를 비롯해 장애인 복지관 및 경로당 등 부산 지역의 사회적 소외계층을 위한 후원 활동을 활발하게 펼치고 있다. 아울러 '1사 1하천' 환경개선 활동에도 적극 참여하는 등 다양한 분야에서 ESG 활동을 적극 전개하고 있다.

SNT 관계자는 "SNT 계열사들은 부산·경남 지역의 대표적인 향토기업으로 지역사회 발전과 사회 환원에 기여할 수 있는 사회공헌활동을 지속적으로 추진하고 있다"며 "지역사회와 함께 성장해 나가기 위해 기업의 사회적 책임을 다할 것이다"고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



