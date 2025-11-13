10·15 규제에 주택 사업 '냉각'…"수도권 거래 위축 지방으로 확산"[부동산AtoZ]

11월 주택사업경기전망지수 20.7포인트 ↓

수도권 31.0포인트 급락…서울·경기·인천 순

비수도권 전망 18.5포인트 ↓

"수도권 거래 위축 비수도권에도 부정적"

10·15 대책으로 매수 심리가 위축되면서 11월 주택사업경기전망지수가 큰 폭으로 하락했다.

13일 주택산업연구원(주산연)에 따르면 주택사업자를 대상으로 설문 조사한 11월 주택사업경기전망지수는 전월보다 20.7포인트 내린 65.9로 집계됐다. 해당 지수는 기준선인 100을 넘으면 주택사업 경기가 좋아질 것으로 보는 업체의 비율이 높다는 것을 의미한다.

수도권의 하락이 두드러졌다. 31.0포인트 하락한 64.1을 기록했다. 서울이 35.1포인트 내린 71.7을 기록해 하락폭이 가장 컸다. 이어 경기가 32.0포인트 하락한 62.8, 인천은 26.2포인트 내린 57.6으로 파악됐다.

주산연은 "서울 전역과 경기도 12개 지역이 조정대상지역·투기과열지구·토지거래허가구역으로 확대 지정되며 수도권 전반의 매수심리가 빠르게 위축된 모습"이라며 "대책 발표 이후 서울의 아파트값 상승폭이 둔화되고, 분당·과천·광명 등 규제지역으로 지정된 경기 주요 지역 역시 상승세가 축소되며 시장이 관망세로 전환됐다"고 설명했다. 그러면서 "규제 시행 직전에는 '막차 수요'가 몰리며 단기 과열을 보였으나 시행 이후 거래량이 급감했다"고 했다.

비수도권은 18.5포인트 하락한 66.3으로 전망됐다. 광역시 중에선 울산 28.6포인트 내린 76.9, 대전 21.9포인트 하락한 71.4, 부산 20.7포인트 내린 65.0으로 집계됐다. 광주는 2.3포인트 상승한 80.0으로 나타났다.

도 지역은 모든 지역이 하락했다. 강원 44.4포인트, 충청북도 27.5포인트, 전라북도 25.0포인트, 제주 23.9포인트, 전라남도 14.5포인트 순으로 내렸다.

주산연은 "부동산 경기 둔화에 대한 우려가 지방으로까지 확산되는 모습"이라며 "수도권의 거래 위축이 비수도권 주택시장 전망에도 부정적인 영향을 미친 것으로 분석된다"고 했다.

이어 "다만 실제 시장에서는 다소 상반된 흐름을 보이는데 규제 영향에서 벗어난 지방 주택시장에서는 부산·울산 등 주요 광역시를 중심으로 회복 조짐이 일부 포착되고 있다"라며 "실제로 장기간 하락세를 이어오던 부산 아파트값이 최근 상승 전환했고, 해운대·수영구 등 인기 지역을 중심으로 일부 반등의 흐름을 보이고 있다"고 덧붙였다.

한편, 11월 전국 자금조달지수는 전월보다 13.1포인트 하락한 73.4, 자재수급지수는 3.2포인트 오른 96.6으로 전망됐다.

주산연은 "정비사업 추진이 지연되고 수도권 청약시장 역시 강화된 대출 규제로 위축되는 등 주택공급 및 분양시장 전반의 불확실성이 확대되고 있다"라면서도 "자재수급지수는 소폭 상승했는데 이는 건설용 원자재 가격이 안정세를 유지하고 있기 때문으로 보인다"라고 전했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



