장수군, 겨울철 수도시설 동파 대비 '총력'

호남취재본부 백건수기자

입력2025.11.13 09:33

00분 42초 소요
긴급복구반 편성…"군민 불편 최소화"

전북 장수군이 '2025년 겨울철 수도시설 동파 대비 추진계획'을 수립하고 본격 시행한다.


13일 군에 따르면 이번 추진계획은 겨울철 기온 급강하로 인한 수도시설 동파 피해를 예방하고 군민 불편을 최소화하기 위해 추진됐다.

장순군 청사 전경. 장수군 제공

장순군 청사 전경. 장수군 제공

군은 오는 15일부터 내년 3월 15일까지를 동파 예방 중점 기간으로 지정해 긴급복구반을 편성하고 신고가 접수되면 즉시 현장으로 출동해 긴급 복구를 실시하고, 피해 확산을 최소화할 방침이다.

또 주요 상수도 시설물과 노후 배수관, 취약 구간을 사전 점검해 이상 유무를 확인하고, 동파 위험이 높은 구간은 보온재 보강 등 선제적 조치를 실시할 예정이다.


동파 예방을 위한 수도 시설 관리 요령 안내문을 각 읍·면사무소 등을 통해 겨울철 수도시설 동파 예방을 홍보에 힘쓰고 있다.


동파 예방을 위한 기본 요령으로는 ▲계량기함 내부를 헌 옷이나 보온팩으로 감싸 보온 유지하기 ▲건물 외벽이나 베란다 등 노출된 수도관을 보온재나 단열재로 보호하기 ▲한파가 지속되거나 외출·여행 등으로 장시간 집을 비울 때에는 수돗물을 실핏줄처럼 가늘게 흘려 얼지 않도록 하기 등이 있다.

만약 수도가 얼었을 경우에는 드라이기나 미지근한 물수건으로 서서히 녹여야 하며, 끓는 물을 바로 붓는 행위는 수도관 파손을 유발할 수 있어 주의해야 한다.


최훈식 군수는 "한파로 인한 수도시설 동파 피해를 막기 위해서는 가정의 사전 대비가 가장 중요하다"며 "동파 예방 수도시설 관리 요령을 숙지하고 동파 방지에 적극 동참해 주시길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
