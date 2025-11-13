본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

과속운전 대리기사 알고보니…"옆자리서 술마시던 사람인데"

박은서인턴기자

입력2025.11.13 07:58

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

면허정지 수준 음주 상태로 40㎞ 질주
시속 150㎞ 과속운전까지…음주운전 처벌전력도

술을 마신 상태에서 고객 차량을 몰고 고속도로에서 시속 150㎞로 질주한 대리운전 기사가 경찰에 붙잡혔다.

음주운전 단속 중인 경찰의 모습. 아시아경제DB

음주운전 단속 중인 경찰의 모습. 아시아경제DB

AD
원본보기 아이콘

12일 인천 중부경찰서는 도로교통법상 음주운전 혐의로 50대 남성 A씨를 불구속 입건했다고 밝혔다.


A씨는 지난달 25일 오전 2시20분쯤 경기 고양시에서 인천 영종도까지 음주 상태로 약 40㎞ 구간을 고객 B씨의 승용차로 운전한 혐의를 받고 있다. 당시 그는 제한속도 시속 100㎞ 구간의 고속도로에서 150㎞까지 속도를 올리며 과속한 것으로 조사됐다.

B씨의 신고를 받고 출동한 경찰이 측정한 A씨의 혈중알코올농도는 면허 정지 수준(0.03% 이상~0.08% 미만)이었다.


B씨는 경찰에 "과속운전을 하면서 계속 경고음이 울려 대리운전 기사 얼굴을 보니 주점 옆자리에서 술을 마시던 사람이었다"는 취지로 진술했다.


경찰 조사 결과 A씨는 카카오T를 통해 대리 요청을 받아 운전했으며 과거에도 음주운전으로 여러 차례 처벌받은 전력이 있는 것으로 드러났다.

A씨는 조사에서 "술을 마신 뒤 PC방에서 쉬며 술이 깼다고 생각해 대리 호출에 응했다"고 주장한 것으로 전해졌다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다[날씨는 죄가없다]④ "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"노트북 끄기 귀찮아서 그냥 켜뒀는데"…'충격' 경고 나왔다

하얀 얼음 밑 초록 생명들…북극 땅서 처음 생태계 확인

1인당 30만원 배상하라 했는데…SKT, 줄까 말까 '고민'

바퀴벌레·개미 넣은 커피에 "으악"… 9000원에 판다는 박물관

"설마 파킨슨병?" 손등 울퉁불퉁 핏줄에 푸틴 건강이상설 확산

경찰 1만475명·순찰차 2238대 투입수능 시험장 주변 교통관리

"트럼프, 피해자와 내집서 수시간 보내"…성착취범 엡스타인 메일 공개

새로운 이슈 보기