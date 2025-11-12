수능 앞둔 수험생들에게…李대통령 "행운이 함께하길…꿈을 응원한다"

수험생들에게 응원 메시지

"부모님과 선생님들께도 격려"

"전문성을 쌓고 있는 분들께는 축하와 응원을"

"수능이 전부가 아냐…수많은 기회 중 하나"



대학 수학능력시험이 하루 앞으로 다가온 가운데 이재명 대통령은 12일 수험생에 "무한한 가능성을 지닌 여러분께 행운이 함께하길 바란다"는 응원 메시지를 남겼다.

이 대통령은 이날 페이스북을 통해 "여기에 오기까지 자신을 믿고 꿋꿋이, 담대히 걸어온 여러분이 참 자랑스럽다. 여러분의 꿈을 응원한다"면서 이같이 언급했다.

그러면서 이 대통령은 "매년 이맘때쯤 찬 바람이 불어 쌀쌀했는데 올해는 유독 날이 따뜻해 다행스러운 마음부터 든다"면서 "숨 돌릴 틈 없이 치열하게 지나온 모든 날들이 여러분을 더 깊고 단단한 사람으로 만들어 줄 것"이라고 했다.

이어 이 대통령은 "학생들 못지않게 애타는 마음으로 함께하는 부모님과 선생님들께도 따뜻한 격려를 보낸다"고 부연했다.

아울러 이 대통령은 "일찍이 길을 찾아 수능 대신 각자의 분야에서 전문성을 쌓고 있는 분들께는 축하와 응원을 함께 전한다"면서 "대한민국의 자랑스러운 인재가 될 여러분을 생각하니 한없이 든든하다"고 했다.

또 이 대통령은 "마지막으로 꼭 전하고 싶은 말이 있다"면서 "수능은 결코 인생의 전부가 아니다"라고 언급했다.

이 대통령은 "이것만을 목표로 달려왔기에 결과가 기대치에 미치지 못하면 모든 것이 무너진 것처럼 느껴질 수 있다"며 "그러나 수능은 우리가 살아가며 마주할 수많은 기회 중 하나일 뿐"이라고 강조했다.

그러면서 이 대통령은 "준비가 다소 부족했더라도 혹여 크고 작은 실수를 하더라도 이번이 절대 끝이 아님을 부디 마음 깊이 새겨줬으면 좋겠다"고 남겼다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



