사회
일반

"안동 李대통령 생가 복원·기념공간 조성"…서울 서대문구의회가 건의

서지영기자

입력2025.11.12 16:08

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서대문구의회 "특정인에 대한 아부 아냐"

서울 서대문구의회가 발의한 '이재명 대통령 생가 복원 및 기념공간 조성 건의안'이 상임위원회를 통과하면서 논란이 일고 있다.


12일 서대문구의회에 따르면 더불어민주당 소속 김덕현 구의회 운영위원장이 대표 발의한 이재명 대통령 생가 복원 및 기념공간 조성 건의안이 전날 운영위원회에서 과반 찬성으로 통과됐다.

경북 안동시 예안면 도촌리 마을에 설치된 '이재명 생가터' 표지판을 마을 주민이 살피고 있다. 연합뉴스

경북 안동시 예안면 도촌리 마을에 설치된 '이재명 생가터' 표지판을 마을 주민이 살피고 있다. 연합뉴스

이 대통령 생가는 경북 안동시에 있는데, 인근 지역도 아닌 서울 구의회가 정부에 생가 복원사업을 추진해 달라는 건의안을 낸 것은 이례적이란 평가다.


건의안에는 생가 복원 사업을 조속히 추진하고, 기념 공간을 조성해 지역 경제 활성화와 관광 산업 발전 핵심 동력으로 활용하며, 지속적인 지원과 예우를 해 달라는 내용이 담겼다.


특히 "서대문구의회는 이 건의안이 특정 인물에 대한 아부가 아닌, 지역 소외 문제를 해결하고 주민들의 자발적인 요청을 수용하는 것"이라는 문구도 담겼다.

이 건의안은 다음 달 구의회 본회의에 상정될 전망이다. 서대문구의회는 민주당 8명, 국민의힘 5명, 개혁신당 1명, 무소속 1명으로 민주당 단독으로 본회의까지 통과시킬 수 있는 구조다.


개혁신당 주이삭 구의원은 페이스북에 올린 글에서 "민주당 의원들이 지방선거를 앞두고 과한 충성 경쟁을 하는 것으로밖에 볼 수 없다"고 비판했다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr
