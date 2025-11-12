냄새 나 피했는데 "몸에 좋고 맛도 좋다"…美 식탁 주연 꿰찬 김치

WSJ 발효식품 인기 조명

미국에서 발효식품을 찾는 소비자가 늘어난 가운데 김치가 대표적인 건강식품으로 부상하고 있다.

11일(현지시간) 미 월스트리트저널(WSJ)은 "김치와 사우어크라우트, 요거트 등 발효식품이 이제는 식탁의 조연이 아니라 주연으로 떠오르고 있다"며 김치를 소개했다.

보도에 따르면 사우어크라우트(독일식 김치)나 피클, 템페(콩을 발효시켜 만든 인도네시아 음식), 사워도우빵(유산균과 효모의 공생 배양물로 만든 빵) 등 발효식품과 함께 김치를 건강식을 생각하는 미국인들이 늘고 있다. WSJ은 김치를 "장내 미생물 생태계를 개선하고 염증을 줄이는 대표적인 발효식품"으로 평가했다.

그러면서 WSJ은 '미국을 다시 건강하게' 캠페인을 추진하고 있는 로버트 케네디 주니어 미국 보건복지부 장관도 발효식품 애호가라고 전했다.

발효식품을 찾는 이들이 늘어난 건 건강에 도움이 된다는 인식이 확산했기 때문이다. 캘리포니아대 데이비스캠퍼스 식품과학과 마리아 마르코 교수는 "발효식품은 생재료보다 장벽을 보호하는 성분이 풍부하다"며 "김치와 사우어크라우트의 항염 효과는 이런 점에서 비롯된다"고 설명했다. 스탠퍼드대 연구진은 2021년 국제 학술지 셀에 요구르트·키퍼·김치 등을 섭취한 사람들의 장내 미생물 다양성이 높아지고 염증 지표가 감소했다는 결과를 발표한 바 있다.

미국에서 발효식품 시장도 성장세를 이어가고 있다. 시장조사업체 닐슨IQ에 따르면 지난달 4일 기준 최근 1년간 발효식품과 관련 재료 매출은 611억7000만달러(약 90조원)로, 4년 전보다 약 27% 증가했다. 시장조사기관 민텔의 스테파니 마투치 수석 전략가는 "장 건강과 '가공을 덜 한 음식'을 찾는 소비자 수요가 성장의 핵심"이라고 말했다.

이에 따라 미국 식품업계는 김치를 비롯한 다양한 발효 제품을 앞다투어 내놓고 있다. 미국 스타트업 '클리블랜드 키친'은 2021년 전통 젓갈을 뺀 '클래식 김치'를 출시한 데 이어 2022년에는 매운맛을 줄인 '마일드 김치'를 내놨다. 회사 측은 이 제품들이 김치를 궁금해하는 소비자층에게 인기를 얻고 있다고 설명했다.





