양주시, 법의학자 이호 교수 초청 '전문가 특강 3차' 27일 개최

이종구기자

입력2025.11.12 12:48

삶을 택하는 힘, 법의학자가 전하는 진짜 이야기

경기 양주시는 오는 27일 경기섬유종합지원센터 지하 1층 대강당에서 전북대학교 의과대학 법의학자 이호 교수를 초청해 '법의학자가 전하는 삶을 택하는 힘'을 주제로 2025년 양주시 교육발전특구 전문가 특강 3차를 개최한다.

'법의학자가 전하는 삶을 택하는 힘' 포스터. 양주시 제공

이번 특강은 청소년과 시민들에게 삶을 바라보는 폭넓은 시각과 진로 탐색의 동기를 제공하기 위해 마련된 행사로, 양주시 교육발전특구가 추진하는 전문가 특강 시리즈의 마지막 순서이다. 앞선 1, 2차 강연이 큰 호응을 얻은 만큼 이번 강연도 높은 관심을 끌 것으로 기대된다.


이호 교수는 전북대학교 의과대학 법의학과 교수로 재직하며 다양한 사건, 사고 분석과 업무를 수행해 온 전문가다. 대중에게는 '알쓸인잡', '거인의 어깨' 등 텔레비전 프로그램 출연으로 잘 알려져 있으며, 특유의 깊이 있는 통찰과 생생한 현장 경험을 바탕으로 법의학자의 시각에서 바라본 '삶의 선택'에 대해 진솔한 이야기를 들려줄 예정이다.

정유진 미래교육과장은 "전문가의 생생한 경험을 통해 청소년과 시민들이 자신의 삶과 진로에 대해 깊이 고민해 볼 수 있는 시간이 되길 바란다"고 말했다.


특강 참여는 홍보 포스터 내 큐알(QR)코드를 스캔하거나 양주시 진로진학플랫폼 누리집을 통해 신청할 수 있다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
