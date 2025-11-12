양평군 "정원관광도시 양평 실현 속도 낸다"…조경협회와 상생 협약 체결

양평군-조경협회, '정원관광도시' 상생 협약

500만원 기부금 전달…정원문화 확산과 나눔 실천

경기 양평군(군수 전진선)은 지난 11일 군청 회의실에서 대한전문건설협회 조경식재·시설물공사업협의회와 '정원관광도시 양평 구현을 위한 조경분야 상생협력 협약식'을 개최했다.

전진선 양평군수(가운데)가 지난 11일 군청 회의실에서 대한전문건설협회 조경식재·시설물공사업협의회와 '정원관광도시 양평 구현을 위한 조경분야 상생협력 협약식'을 개최하고 있다. 양평군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 양평군이 추진 중인 정원도시 조성 및 국가정원 추진사업의 성공을 위해 조경 분야 전문성을 갖춘 조경협의회와 협력 체계를 구축하고, 정원문화 확산과 지역사회 발전에 기여하기 위해 마련됐다.

양 기관은 협약을 통해 △국가정원 및 지방정원 추진에 따른 제도·기술 협력 △조경·정원 관련 정보 교류 △공원·정원 조성과 신기술 도입 협력 △정원문화 확산 및 보존 관리 △친환경 도시정책 공동연구 등 다양한 분야에서 상호 협력하기로 했다.

특히 조경협의회는 협약식과 함께 양평군 어려운 이웃을 위해 5백만 원의 기부금을 경기도사회복지공동모금회에 양평군 지정으로 기탁했다. 이번 기부는 일회성에 그치지 않고 정기적인 기부로 이어질 예정이며, 지역사회 나눔 문화 확산에도 의미를 더하고 있다.

전진선 양평군수는 "이번 협약은 정원관광도시 양평 실현을 위한 든든한 출발점"이라며 "조경협의회에서 전해주신 따뜻한 기부금은 단순한 후원이 아닌, 지역에 희망의 씨앗을 심는 나눔의 실천"이라고 감사의 뜻을 전했다.

이어 "조경협의회와 함께 정원과 조경이 어우러진 품격 있는 도시, 군민이 자연 속에서 행복을 누리는 진정한 정원도시를 만들어 가겠다"고 덧붙였다.

이재흥 조경협의회 회장은 "양평군이 추진하는 정원문화 확산과 정원도시 조성에 적극 동참하고, 전문 기술과 경험을 통해 아름답고 지속가능한 정원과 공원을 조성하는 데 힘을 보태겠다"고 밝혔다.

한편, 양평군은 이번 협약을 계기로 조경·정원 분야 민관 협력 기반을 강화하고, 지속 가능한 정원도시 실현을 위한 정책을 적극 추진할 계획이다.





