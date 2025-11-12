장동혁 "이재명, 존재 자체가 대한민국 재앙" 맹공

국회서 규탄대회 열고 李대통령 집중 겨냥

내란특검 황교안 체포..."우리가 황교안"

국민의힘은 12일 검찰의 대장동 사건 항소 포기와 관련해 "이재명은 존재 자체로 대한민국의 재앙·독재자"라며 맹공을 퍼붓는 등 공세 수위를 최고조로 끌어올렸다. 내란 특검의 황교안 전 국무총리 체포를 두고는 "우리가 황교안"이라며 "전쟁이다. 뭉쳐서 싸우자"고 호소했다.

장동혁 국민의힘 대표는 이날 국회 본관 앞 계단에서 열린 '대장동 일당 7400억원 국고 환수 촉구 및 검찰 항소 포기 외압 규탄대회'에서 "항소 포기 정점에는 이재명이 있다"며 이 대통령을 집중 공격했다.

12일 국회 본관 앞 계단에서 열린 '대장동 일당 7400억 국고 환수 촉구 및 검찰 항소포기 외압 규탄대회'에서 국민의힘 당원들이 구호를 외치고 있다. 2025.11.12 김현민 기자

장 대표는 "이곳 국회는 시민의 분노로 가득 차 있다"며 "오직 한 사람, 대한민국을 말아먹고 있는 이재명 때문이다. 이재명은 존재 자체로 대한민국의 재앙"이라고 맹비난했다.

그는 "대장동 일당에 대한 1심 판결에서 이재명 이름이 400번 넘게 등장한다"며 "대장동 게이트는 이재명 게이트라고 법원에서 대못을 박은 것"이라고 강조했다. 이어 "이 항소 포기는 결국 이재명에 대한 공소 취소로 가기 위한 시작에 불과하다"며 "우리가 이재명을 탄핵하는 그날까지 함께 뭉쳐 싸우자"고 당부했다.

이어 장 대표는 "(검찰이) 항소를 고민할 때 이재명 주변에서 일어났던 수많은 의문의 죽음들이 생각났을 것"이라며 "항소 포기는 이재명을 위한, 정성호에 의한, 노만석의 항소 포기"라고 주장했다.

같은 당 송언석 원내대표는 정부를 겨냥해 "범죄자 대통령을 뽑아 놓으니 국무총리도 범죄자, 장관들도 범죄와 비리가 쌓인 분들"이라며 "범죄자들만 좋은 세상 만들려고 공익 대변자인 검찰을 완전히 해체하고 범죄 수익 7800억원을 온전히 보전하려고 항소 포기 외압을 행사했다"고 직격했다.

그러면서 "서민들에게는 집 한 채 가지겠다는 꿈을 산산조각 내버리고 전세는 씨가 마르고 월세는 급등하는데 대장동 일파들의 7800억원의 무지막지한 돈을 배를 채워주는 범죄자 주권 정부를 용납할 수 있겠냐"고 따져 물었다.

이날 규탄대회에는 국민의힘 전국 당협위원장과 당원들이 참석한 가운데, 이 대통령의 책임 여부를 확인하는 국정조사와 특검 실시, 정성호 법무부 장관과 노만석 검찰총장 권한대행 등 관계자 즉각 사퇴를 촉구했다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



