완벽 입지에 미래가치까지, ‘상봉 라온프라이빗’ 분양 기대감 ↑

- 투기과열지구·토지거래허가제 미적용 대상 관심 급증

- 청약통장, 청약금 필요 없는 임의공급 통해 14일 청약 접수

서울 동북부의 새로운 주거 중심지로 떠오르는 상봉역 일대 변화가 예사롭지 않다. 지하철 7호선과 경춘선, 경의중앙선, 강릉선 KTX(KTX-이음), 그리고 향후 개통 예정인 GTX-B 노선까지 총 5개 노선이 지나는 펜타 역세권을 갖추는데다 27개에 달하는 버스 노선이 연계되기 때문이다. 여기에 상습 정체 구간으로 유명했던 동부간선도로를 지하화해, 해당 사업이 완료되면 강남권 이동 시간이 혁신적으로 단축될 예정이다.

여기에 중화동, 상봉동 일대를 아우르는 상봉재정비촉진지구 개발로 약 15,000세대에 달하는 대규모 주거타운 사업까지 예정되어 있어 상봉은 그야말로 서울 동북부 지역의 거점 도시가 될 전망이다.

이렇듯 떠오르는 상봉 지역에 탁월한 입지적 강점과 다양한 개발 호재, 합리적인 분양가까지 갖춘 '상봉 라온프라이빗'이 분양을 앞두고 있어 실수요자는 물론 투자자들의 관심이 집중되고 있다. 2027년 1월 완공을 목표로 총 219세대로 구성된다. 실수요자들의 선호도가 높은 전용면적 59㎡와 1~2인 가구와 신혼부부에게 안성맞춤인 전용면적 43㎡도 공급한다.

해당 단지는 중랑역과 상봉역을 도보로 이용 가능하며, 5개 노선이 지나는 펜타 역세권 인프라를 자랑한다. 또한 GTX-B 개통시 서울 3대 중심업무지구(CBD, YBD, GBD)이동도 10분대로 가능해진다. 앞서 분양을 진행한 상봉 센트럴 아이파크의 경우 GTX-B 수혜 예상으로 좋은 청약 결과를 얻은 바 있다.

또한 상봉역 인근으로 복합 상업시설을 비롯하여 문화시설 등이 들어설 예정이라 서울 동북부의 중심 상권으로 부상할 전망이다. 주요 상권과 문화생활, 대형마트와의 접근성 등 삶의 질을 높여줄 뛰어난 주거 편의성으로 투자가치가 뛰어나다는 평가이다.

서울 기존 펜타 역세권 신축 단지들의 현 시세가 분양가 대비 150%가량 상승한 것으로 비추어 볼 때 '상봉 라온프라이빗'의 잠재적 시세차익 또한 높을 것으로 기대되고 있다. 무엇보다 인근의 신규 분양단지인 상봉 더샵 퍼스트월드나 상봉 센트럴 아이파크의 경우, 3천만원 후반대로 평당 분양가가 형성되었으나 '상봉 라온프라이빗'은 이보다 훨씬 낮게 공급된다.

여기에 해당 단지는 일반 분양물량이 30가구 미만에 불과해 주택법과 주택법시행령에 의거, 투기과열지구 규제를 적용받지 않는다. 이에 따라 전매제한이 없으며, 빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법에도 해당돼 토지거래허가제(토허제) 규제 역시 미적용돼 많은 관심이 예상된다.

'10.15 대책' 발표 이후 '거래 절벽' 현상이 벌어지며, 당분간 매매 가격 흐름이 관망세를 보일 것으로 전망되고 있다. 그러나 대출 규제 및 각종 규제로 중장기적으론 집값 상승 압력이 더욱 커질 수 있다는 우려가 제기됨에 따라, 투기과열지구·토지거래허가제 미적용 대상인 '상봉 라온프라이빗'이 지닌 희소가치가 더 빛을 발하고 있다는 평가이다.

한편 해당 단지는 청약홈 임의공급을 통해 공급된다. 청약 통장 보유여부와 상관없이 누구나 청약 신청이 가능하다. 또한 거주의무나 전매 제한도 없다.

상봉 센트럴 아이파크 등 최근 분양한 단지 평균 평당 분양가(3800만원) 보다 낮은 59타입은 평균 약3300만원대, 43타입은 평균 약3100만원대로 평당 분양가가 책정됐다. 전용 59타입의 경우 8억 초반대, 43타입은 5억 중후반대로 분양되어, 높은 투자 가치로 눈길을 끈다.

단지 인근 리버센SK뷰롯데캐슬의 경우, 지난 5월 분양 당시 59타입이 8억5천만원대에 공급됐으나, 최근 실거래가 11억원대에 이뤄지며 높은 시세 차익을 보이고 있는 가운데 상봉 라온프라이빗은 이보다 훨씬 낮게 분양가가 형성돼 실수요자와 투자자 모두의 관심이 쏠리고 있다.

해당 단지는 오는 14일 청약 접수를 받으며, 당첨자 발표는 19일이다. '상봉 라온프라이빗'에 대한 자세한 정보는 가로주택 정비사업 전용 플랫폼인 '새집투어'에서 확인할 수 있으며, 현장 인근에 분양사무실이 운영 중이다.





