우원식 의장, 서울서 믹타5개국 국회의장회의

우원식 국회의장이 12일 서울에서 열리는 믹타(MIKTA) 국회의장회의에 참석해 국제관계 등을 논의했다.
우원식 국회의장이 올해 7월 17일 서울 여의도 국회에서 열린 제77주년 제헌절 경축식에서 경축사를 하고 있다. 김현민 기자
우 의장은 이날 서울 그랜드&비스타 워커힐 호텔에서 '통합과 공존의 미래를 위한 포용적 리더십'을 주제로 열리는 믹타 국회의장회의에 참석했다.
믹타는 G20 회원국 가운데 G7 또는 BRICs에 속하지 않으면서 GDP 기준 경제 규모 순위 세계 12~18위를 차지하는 중견국으로 구성된 지역 간 협의체다. 민주주의, 자유시장경제 등 가치를 공유하고 각 지역에서 영향력을 가진 중견국들(멕시코·인도네시아·한국·튀르키예·호주)로 구성됐다. 믹타라는 협의체 이름은 각 나라의 영문명 첫 글자를 붙여 만들었다.
2013년 한국 주도로 출범했고 이후 정상회동 3회 (2022년, 2023년, 2024년), 외교장관회의 28회, 국회의장회의 10회, 고위관리회의 22회 개최 등 활발한 교류를 지속해오고 있다.
이번 회의에서는 국제관계, 기후·에너지, 사회보장, 정치의회 총 4개 세션이 진행된다. 각 회원국 의장·부의장 등 100여명이 참석한다. 믹타 국회의장회의는 회원국이 1년마다 교대로 의장국 역할을 수임하는 '순환 의장국 제도' 방식으로 운영된다.
국회 관계자는 "이번에 열리는 믹타 국회의장회의(제11차)는 5개 회원국이 모두 두 번씩 회의를 개최한 이후 대한민국 국회가 다시 의장국을 수임해 세 번째 순환 개최가 시작된다는 의미를 갖는다"고 설명했다.
문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr
