최고 연 7.1% 금리…NH농협은행 'NH대박7적금' 출시

호남취재본부 심진석기자

입력2025.11.11 15:46

'NH대박7적금' 출시 안내문. 전남농협 제공

'NH대박7적금' 출시 안내문. 전남농협 제공

NH농협은행 전남본부는 11일 비대면 전용 예금인 'e­뱅킹 예금' 출시 25주년을 기념해 최고 연 7.1% 금리를 제공하는 'NH대박7적금'을 출시한다고 밝혔다.


'NH대박7적금'은 12일 오전 9시부터 선착순 3만좌 한도로 판매되며, 월 최대 30만원까지 납입할 수 있다. 가입은 NH올원뱅크와 전국 농협은행 영업점에서 가능하다.

이번 상품은 1999년 'e­뱅킹 예금」'출시 당시 적금 금리(연 7.1%)를 반영한 상품으로, 농협은행 첫 거래 고객에게 3.8%p의 우대금리를 제공한다. 또 최근 6개월간 예·적금 미보유, 급여실적, 비대면 가입(NH올원뱅크) 등 조건 충족 시 최대 연 7.1%(11월 3일기준, 기본+우대금리, 세전)의 금리가 적용된다.


상품 출시를 기념해 12일부터 내달 12일까지 한 달간 가입 고객을 대상으로 '행운의 777 이벤트'를 진행한다. 추첨을 통해 총 777명에게'네이버페이 포인트'및'배달의 민족 금액권'을 제공한다.


NH농협은행 류종필 전남본부장은 "NH대박7적금은 선착순 특판 상품으로, 빠른 가입을 통해 많은 고객들이 금리와 이벤트 혜택을 누리면서 NH올원뱅크의 다양한 금융서비스를 폭넓게 경험할 수 있는 기회가 되기를 바란다"고 말했다.




호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
