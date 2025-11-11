아난티, 사은 할인 쏜다… 'APEC 리스펙 위크' 특별프로모션

APEC CEO SUMMIT 성공 개최 기념



객실 30% 할인, RIM 2배 적립 등 다채

20주년을 맞는 하이엔드 프리미엄 호텔리조트 '아난티'가 오픈 이후 두번째 사은행사에 들어간다. 이번에 아난티가 객실 이용가격의 30% 할인 혜택을 푸는 것은 'APEC' 때문이다.

APEC CEO SUMMIT KOREA 2025 공식 후원사이자 행사 공식 호텔이었던 아난티는 소중한 순간을 함께해 준 고객에게 감사와 존경의 마음을 전하고자 'APEC 리스펙 위크(APEC RESPECT WEEK)' 특별 프로모션을 진행한다고 11일 알렸다.

이번 프로모션 기간 중 아난티 코브와 빌라쥬 드 아난티를 포함한 모든 플랫폼 객실을 30% 할인된 가격으로 제공한다. 아난티 림 클럽 'RIM' 또한 2배 적립할 수 있다. 아난티 회원의 경우 펜트하우스 주중 포함 투숙 시 500RIM을 추가 적립 받을 수 있다. 예약 기간은 2025년 11월 11일부터 17일까지 7일간이며 투숙 기간은 2025년 11월 12일부터 2026년 1월 31일까지다.

아난티의 라이프스타일 브랜드 '아난티 앳 홈(ANANTI AT HOME)'에서도 캐리어, 테이스티 저니 패키지(조식 뷔페 이용권), 뱀부 타월 등 인기 상품을 최대 30% 할인된 가격으로 선보인다.

아난티는 "APEC 리스펙 위크는 아난티를 사랑해 주신 고객에게 전하는 존경과 감사의 메시지"라며 "아난티는 차별화된 경험과 진정성 있는 서비스를 통해 고객에게 특별한 가치를 전하겠다"고 힘줬다. 자세한 내용은 아난티 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>