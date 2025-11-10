본문 바로가기
영주 샤인머스캣, 대만 수출 선적… 해외시장 본격 공략

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.10 14:54

시계아이콘00분 32초 소요
영주포도수출영농조합법인 5.4t 선적… 연말까지 120t 목표

경북 영주시가 지역 대표 과일인 샤인머스캣의 대만 수출길을 열었다.


영주시는 10일 순흥면 회헌로 소재 영주포도수출영농조합법인(대표 배석준)에서 샤인머스캣 5.4t의 대만 수출 선적식을 개최했다고 10일 전했다.

이번 수출은 영주산 포도의 품질 경쟁력을 해외 시장에 알리고, 향후 수출 판로를 확대하는 교두보 역할을 할 것으로 기대된다.


영주포도수출영농조합법인은 지역 농가가 힘을 모아 설립한 신생 법인으로, 고품질 샤인머스캣을 안정적으로 생산·유통하고 있다.


지난해 52t을 수출한 데 이어 올해는 10월 말 기준 62t을 기록, 연말까지 약 120t 수출 달성을 목표로 하고 있다. 또 2026년 경북도 예비수출단지로 선정돼 향후 성장 잠재력도 높게 평가받고 있다.

배석준 대표는 "이번 대만 수출은 영주 샤인머스캣의 해외시장 진출을 위한 본격적인 교두보가 될 것"이라며 "대만을 넘어 동남아 등 다양한 해외시장 개척에도 박차를 가하겠다"고 말했다.


강매영 영주시 유통지원과장은 "영주 샤인머스캣은 큰 일교차와 청정한 환경에서 자라 맛과 향 모두 뛰어난 프리미엄 품질을 자랑한다"며 "이번 수출을 계기로 지역 농가의 해외 판로 확대와 수출 경쟁력 강화를 위해 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

영주산 샤인머스캣.

영주산 샤인머스캣.

원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
