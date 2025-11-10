"관광객들에 큰 인기" … 마산가고파국화축제, 9일간의 대장정 성료

꾸준한 관람객 방문으로 86만명 방문



경남 창원특례시는 10일 제25회 마산가고파국화축제가 지난 11월 1일부터 9일까지 9일간 약 86만명의 관광객이 축제장 찾는 성과를 얻으며 성황리에 막을 내렸다고 밝혔다.

'국화에 이끌려 가을을 만나다'라는 주제로 열린 이번 축제는 정확한 국화 개화 시기 예측으로 축제 시작일부터 만개한 국화를 감상할 수 있었으며, 축제 기간 9일 중 8일간 포근하고 맑은 날씨가 이어지면서 축제장은 연일 많은 인파로 붐볐다.

제1축제장(3.15해양누리공원)은 국화작품 전시를 중심으로 한 레트로 공간으로, 제2축제장(홍콩빠 감성포차)은 '홍콩빠' 감성의 낭만 포차를 테마로 한 뉴트로 공간으로 조성해 장소별로 색다른 즐길거리를 제공하며 호평을 받았다.

특히 젊은 층을 겨냥해 기획된 '(구)홍콩빠 감성포차'가 낭만적인 분위기와 이색적인 먹거리로 MZ세대 관광객들로부터 큰 인기를 얻으며 화제가 되었다.

또한 700대의 드론으로 창원시 3대 프로스포츠 구단인 NC·FC·LG와 창원단감 등 지역의 자랑스러운 상징을 형상화한 '드론라이트쇼'와 화려한 음악과 조명이 어우러진 대규모 '멀티미디어 불꽃쇼'는 관람객의 뜨거운 호응을 얻었고, 명실상부한 창원 대표 가을 축제의 위상을 입증했다.

장금용 창원특례시장 권한대행은 "축제장을 찾아주신 시민과 관광객 한 분 한 분의 참여 덕분에 이번 축제가 더욱 풍성하고 의미 있게 완성될 수 있었다"며 "향후 평가보고회를 통해 세심하게 개선 사항을 점검하고 내년 축제에 적극 반영함으로써, 매년 새로움과 발전을 더해가는 축제가 되도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





