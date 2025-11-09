<보직>
▶연구센터장 전영준(미래산업정책연구실장 겸직)
이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
[인사]한국건설산업연구원
2025년 11월 09일(일)
