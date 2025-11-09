본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주시, 디지털 온누리상품권 환급 지원…1인당 최대 2만원

호남취재본부 송보현기자

입력2025.11.09 16:09

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전통시장 결제액 10％ 환급
최대 20％ 할인 혜택 제공

광주시는 9일 소상공인시장진흥공단 광주전남 제주지역본부, 한국조폐공사와 함께 '디지털 온누리상품권 환급 지원행사'를 진행한다고 밝혔다. 행사는 10일부터 12월 31일까지 운영된다.

온누리상품권. 광주시 제공

온누리상품권. 광주시 제공

AD
원본보기 아이콘

행사 기간 광주 지역 온누리상품권 가맹점에서 누적 1만원 이상 결제한 소비자는 사용금액의 10％를 디지털 온누리상품권으로 환급받을 수 있다. 환급은 회차별로 1인당 최대 2만원까지이며, 기존 온누리상품권의 10％ 기본 할인과 더해 최대 20％의 할인 혜택이 제공된다.


환급은 1만원 이상 결제 시 1,000원 단위로 적용되며(1,000원 미만 절사), 각 회차 종료 후 약 10일 뒤부터 디지털온누리 앱 '선물하기' 기능을 통해 순차 지급된다. 행사는 총 7회차로 운영되며, 매주 월요일부터 일요일까지를 1회차로 구분한다.

광주시는 소비자 환급으로 온누리상품권의 재사용을 늘려 전통시장과 골목형 상점가 등 지역 소상공인의 매출 회복을 돕는 효과가 있을 것으로 기대하고 있다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

김밥축제 이어 라면축제도 터졌다…주변 국밥집까지 '줄 서세요' 김밥축제 이어 라면축제도 터졌다…주변 국밥집까... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"너무 똑똑하다" 감탄만 나와…1억으로 현실된 '꿈의 집'

김밥축제 이어 라면축제도 터졌다…주변 국밥집까지 '줄 서세요'

'졸린 바이든' 조롱하던 트럼프, 백악관 행사서 꾸벅꾸벅…'슬리피 돈' 역풍

'사상초유' 대거 0점처리…날벼락 맞은 '연세대' 무슨 일이

윤남노 "한남동 고급 빌라 이사? 월세 55만원 반지하 산다"

프로야구 사령탑 연봉 첫 '30억시대'LG 역대 최고 재계약

"살려주고 싶으니 도망가"…롯데·더현대 백화점 잇단 폭발 협박

새로운 이슈 보기