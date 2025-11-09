광주시, 디지털 온누리상품권 환급 지원…1인당 최대 2만원

전통시장 결제액 10％ 환급

최대 20％ 할인 혜택 제공

광주시는 9일 소상공인시장진흥공단 광주전남 제주지역본부, 한국조폐공사와 함께 '디지털 온누리상품권 환급 지원행사'를 진행한다고 밝혔다. 행사는 10일부터 12월 31일까지 운영된다.

행사 기간 광주 지역 온누리상품권 가맹점에서 누적 1만원 이상 결제한 소비자는 사용금액의 10％를 디지털 온누리상품권으로 환급받을 수 있다. 환급은 회차별로 1인당 최대 2만원까지이며, 기존 온누리상품권의 10％ 기본 할인과 더해 최대 20％의 할인 혜택이 제공된다.

환급은 1만원 이상 결제 시 1,000원 단위로 적용되며(1,000원 미만 절사), 각 회차 종료 후 약 10일 뒤부터 디지털온누리 앱 '선물하기' 기능을 통해 순차 지급된다. 행사는 총 7회차로 운영되며, 매주 월요일부터 일요일까지를 1회차로 구분한다.

광주시는 소비자 환급으로 온누리상품권의 재사용을 늘려 전통시장과 골목형 상점가 등 지역 소상공인의 매출 회복을 돕는 효과가 있을 것으로 기대하고 있다.





