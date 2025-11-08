본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

“초동대응이 생명”… 양산시, 생물테러 대비 모의훈련 실시

영남취재본부 김철우기자

입력2025.11.08 09:38

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

생물테러 초동대응력 강화·협조체계 점검

경남 양산시보건소는 7일 보건소 대회의실에서 생물테러 대비·대응 소규모 훈련을 실시했다.

“초동대응이 생명”… 양산시, 생물테러 대비 모의훈련 실시
AD
원본보기 아이콘

생물테러는 인명 살상이나 사회 혼란을 목적으로 세균, 바이러스, 독소 등을 이용한 테러를 말하는 것으로, 이번 훈련은 생물테러 발생 시 신속하고 체계적인 초동대응 역량 강화와 유관기관 간 협조체계를 점검하기 위해 마련됐다.


훈련에는 경찰서, 소방서, 양산부산대학교병원 등 생물테러 초동대응 관계자 40여명이 참여했으며, 초동대응요원의 역량 강화에 중점을 두어 생물테러 의심 상황 발생 시 신고 접수부터 현장 출동, 초동 조치, 노출자 관리·역학조사, 환자 이송, 사후 보고까지 전 과정을 점검했다.

또 참가자들은 생물테러 대비·대응 이론 교육과 함께 보호복 착·탈의 실습 훈련을 진행하면서 생물학적 위험요소와 이에 대한 안전수칙·현장 대응 절차를 숙지했다.


김정미 보건소장은 "생물테러는 신속하고 정확한 초기 대응이 피해 최소화의 핵심으로, 이번 훈련을 통해 유관기관 간 협업체계를 강화하고 시민의 안전을 위해 생물테러 대응 역량을 더욱 높이는 계기가 됐다"고 말했다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"독감 예방 접종 안했는데 큰일났다"…10년 만에 최고 수준 유행 '경고' "독감 예방 접종 안했는데 큰일났다"…10년 만에 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

우수 직원에게 순금 키캡 보너스로 주는 회사…"스페이스바 하나에 수천만원"

젠슨 황 치킨·머스크 햄버거…억만장자가 사랑하는 음식

우지파동 36년만에 소기름 라면 재등장…'오해'로 퇴출된 식품들

한국은 찹쌀떡, 일본은 킷캣 …대입 '합격 기원' 음식들

세계 최고 AI에 '코인 투자' 시켰더니

"한 꺼번에 여러개" 요즘 MZ 복용법…'다이소 건기식' 불티나는 이유

'래미안 트리니원' 견본주택 가보니 "반포는 아묻따…일단 당첨부터"[부동산AtoZ]

새로운 이슈 보기