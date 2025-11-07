본문 바로가기
"내 스트레스 수준은?" 구리시, REBT 기법 활용 '마음 건강' 지킨다

이종구기자

입력2025.11.07 11:03

구리시, 하반기 정신건강 시민강좌로 마음 건강 관리법 안내
전문가와 함께하는 스트레스 자가 진단·생활 속 실천 교육
백경현 시장 "스트레스 관리 중요" 시민 정신건강 증진 약속

경기 구리시(시장 백경현)는 지난 6일 구리시보건소 대강당에서 구리 시민의 정신건강 인식 개선을 위해 '2025년 하반기 정신건강 시민강좌'를 개최했다.

구리시가 지난 6일 구리시보건소 대강당에서 ‘2025년 정신건강 시민강좌’를 진행하고 있다. 구리시 제공

구리시가 지난 6일 구리시보건소 대강당에서 '2025년 정신건강 시민강좌'를 진행하고 있다. 구리시 제공

이번 강좌는 구리시정신건강복지센터(센터장 윤진웅)가 추진했으며, 우리 마음병원 김준형 병원장이 강연자로 나서 시민들에게 스트레스 자가검진 척도를 활용해 자신의 스트레스 수준을 파악하고, 그로 인한 신체적·정신적 영향을 이해하며, 일상생활에서 활용할 수 있는 합리 정서 행동치료(REBT) 기법을 안내했다.


참석자들은 이번 강좌를 통해 스트레스 관리의 중요성과 마음 건강을 지키는 구체적 실천 방법을 배우며 높은 관심을 보였다.

윤진웅 센터장은 "이번 교육을 통해 시민들이 스트레스 신호를 조기에 인식하고, 생활 속에서 실천할 수 있는 관리 방법을 익히는 기회가 되길 바란다"며 "앞으로도 구리 시민의 정신건강 증진을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.


백경현 구리시장은 "이번 강좌를 비롯해 구리 시민들이 마음 건강을 잘 지킬 수 있도록 다양한 프로그램을 추진하여 행복하고 건강한 구리시를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.


한편, 정신건강에 어려움을 겪는 구리 시민은 구리시정신건강복지센터를 방문해 상담과 서비스를 받을 수 있으며 자세한 사항은 구리시정신건강복지센터로 전화 문의 또는 홈페이지 공지 사항을 통해 확인하면 된다.




구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
