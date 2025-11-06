레드캡투어, 3분기 매출액 889억·영업이익 103억

레드캡투어 레드캡투어 038390 | 코스닥 증권정보 현재가 11,300 전일대비 70 등락률 +0.62% 거래량 22,555 전일가 11,230 2025.11.06 12:57 기준 관련기사 "믿을 건 실적뿐" 2분기 호실적株, 주가도 '好好'[특징주]중국 단체관광객 무비자 입국 재개…여행株 강세[클릭 e종목]"레드캡투어, 영업환경 개선 기대" 전 종목 시세 보기 close 는 올해 3분기에 연결 기준으로 매출액 889억원, 영업이익 103억원을 기록했다고 6일 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 7.0%, 3.4% 늘었다.

경상이익은 전년 동기 대비 20.0% 증가한 63억원을 기록했다. 이자비용이 감소해 경상이익 증가 폭이 컸다. 분기 순이익은 전년 동기 대비 19.8% 증가한 50억원을 기록했다.

3분기 누적 실적은 매출액 2890억원, 영업이익 417억원으로 지난해 같은 기간보다 각각 8.0%, 18.5% 증가했다. 경상이익은 39.1% 늘어난 294억원, 당기순이익은 37.9% 증가한 230억원을 달성했다.

실적 개선에 힘입어 수익성 지표가 고르게 개선됐다. 3분기 누적 영업이익률은 지난해 3분기 13.1%에서 14.4%로 상승했다. 경상이익률은 7.9%에서 10.2%로 높아졌다.

사업 부문별로 3분기 실적을 살펴보면 렌터카 사업 3분기 매출액은 797억원으로 전년 동기 대비 7.0% 증가했다. 레드캡투어의 렌터카사업은 현재 B2B(법인) 및 B2G(정부·공공기관) 고객 비중을 확대하는 중이다. 친환경 차량 중심의 영업전략을 강화하고, 법인 차량 통합 모빌리티 서비스(RMS), 전기차 배터리 관리 솔루션(B-Lifecare) 등 차별화된 운영 효율화 서비스를 제공하고 있다.

여행사업 3분기 매출액은 92억원으로 6.4% 증가했다. 고객사의 해외 비즈니스 확대로 출장 수요가 본격적으로 증가할 것으로 예상했으나, 미국 내 한국인 근로자 구금 사태 영향을 일부 받았다.

전략적 제휴 관계인 AMEX GBT(Global Business Travel)를 통한 신규 거래처가 늘었다. 관련 매출 비중도 전년 말 대비 4%포인트(P) 높아졌다. AMEX GBT의 국내 단독 파트너십을 공고히 하고 있다.

레드캡투어의 여행사업은 기업/기관 전문의 특화된 서비스를 제공하고 있다. 개인 소비자 중심의 여행사나 일반적인 온라인플랫폼과는 차별화된다. 고객사 고유의 출장 규정을 적용한 출장업무관리시스템(BTMS)를 제공한다. 맞춤형 컨설팅, 실시간 예약·결제 관리, 분석 리포트 제공 등을 통해 B2B, B2G 고객을 늘려가고 있다.

올해 레드캡투어는 고객사 중심의 조직개편으로 렌터카사업부와 여행사업부를 통합해 효율성을 높였다. 신규 영업을 전담하는 조직을 신설해 전문성을 강화했다. 가격 경쟁 위주로 운영하던 사업을 종료하면서 수익성이 좋아졌다. 올해 4분기도 수익성 중심 전략과 비용 효율화 기조를 유지하며 핵심 사업 경쟁력 강화에 집중하고 있다.

인유성 레드캡투어 대표는 "올해 의미 있는 성장을 이어간 것은 전략적 리밸런싱을 통한 선택과 집중 그리고 고객 중심 경영의 결과"라며 "남은 기간 적극적인 영업활동을 통해 좋은 결실을 볼 것"이라고 말했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>