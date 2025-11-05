어설프더니 결국 바닥에 '꽈당'…1억 넘는 中 로봇, 요리에 도전한 결과

중국 유니트리 G1 실험영상 화제

"아직은 주방 투입엔 한계"

중국 기업의 휴머노이드 로봇이 볶음요리를 하다가 음식물을 바닥에 쏟고 미끄러지는 장면이 공개돼 온라인상에서 화제다. 인간의 손동작을 모방하도록 설계된 로봇이지만 주방에서는 활용하기에는 한계가 있는 모습이다.

중국 로봇기업 휴머노이드 로봇 유니트리 G1이 미끄러진 모습. 유튜브 채널 WhistlinDiesel.

3일(현지시간) 영국 데일리메일은 휴머노이드 로봇의 기능을 실험한 유튜버 코디 데트윌러의 영상을 소개했다. 영상에는 로봇이 볶음요리를 시도하다 조작 미숙으로 프라이팬을 엎거나 넘어지는 모습 등이 담겼다.

영상 속 로봇은 중국 로봇 기업 유니트리의 휴머노이드 로봇 G1이다. G1은 키 1.32m, 몸무게 35㎏, 23개의 관절 자유도를 갖춘 정교한 휴머노이드 로봇이다. 가격은 약 8만달러(약 1억1600만원)로, 올해 중국중앙TV(CCTV)의 춘제(음력설) 갈라쇼에서 휴머노이드 로봇들의 화려한 군무로 화제가 됐다. 지난 2월 중국 전자상거래업체 징둥닷컴에서 예약판매가 시작되자 곧바로 완판되기도 했다.

유니트리 G1이 주방에서 미끄러지는 모습. 유튜브 채널 WhistlinDiesel.

데트윌러는 G1의 손을 프라이팬에 테이프로 고정한 뒤 볶음요리를 맡겼다. 하지만 G1 프라이팬을 제대로 잡지 못해 음식을 바닥에 흩뿌렸고, 곧 음식을 밟고 미끄러져 바닥에 넘어졌다. 매체는 "술 취한 것처럼 비틀거리던 로봇은 결국 구겨진 채 바닥에 쓰러졌다"고 전했다.

결국 주방은 음식물로 뒤덮였고, 주인과 로봇이 함께 미끄러지는 상황이 벌어졌다. 한 누리꾼은 "숨이 멎을 정도로 웃었다"며 "이게 유튜브에서 본 가장 솔직한 로봇 시연"이라고 평했다.

G1은 탑재된 3D 라이다(LiDAR) 센서와 심도 카메라를 통해 주변 인식을 수행하지만, 사전 프로그래밍이 없으면 걷기와 손 흔들기 정도밖에 할 수 없다. 별도의 설정 없이 주방 환경에 투입될 경우, 예상치 못한 오류나 혼란이 발생할 가능성이 높다.

영상을 본 누리꾼들은 "역대급 코미디", "이게 진짜 현실적인 실험"이라는 반응이 쏟아졌다. 일부는 "이러다 20년 뒤 로봇에게 복수 당할 것", "인공지능(AI)이 7년 안에 인류를 없앨 이유가 생겼다"며 조롱 섞인 댓글을 남겼다.

데일리메일은 "로봇이 공장이나 창고에서 인간을 대체할 가능성이 있지만, 요리사들은 당장 일자리를 잃을 걱정을 할 필요는 없다"며 "지난해 유니트리는 세계 최초로 개최한 '로봇 복싱 토너먼트'에서 당시에도 로봇들이 펀치를 날리다 중심을 잃고 쓰러지는 등, 균형감각이 완전하지 않았다"고 했다.





