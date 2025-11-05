글로벌 항만 전략 공유… 부산항만공사, 스마트·친환경 부산항 겨냥

말레이시아 국제해양주간, 바르셀로나 Smart Ports 참여



부산항의 지속가능한 항만물류 전략, 해외사업 현황 공유

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 글로벌 항만들과 스마트 친환경 전략 공유에 나섰다.

공사는 최근 주요 항만들의 국제행사에 초청받아 임직원들이 연사로 참여하며 부산항의 디지털 전환과 친환경 항만구축 방향 등 지속가능한 발전을 위한 전략을 공유했다고 5일 알렸다.

BPA 동남아대표부는 지난 10월 28일부터 30일까지 말레이시아 사라왁주 빈뚤루(Bintulu)에서 빈뚤루 항만공사 주최로 개최된 '보르네오 국제해양주간 2025(Borneo International Maritime Week 2025)'에 참가했다.

이 행사는 동남아지역 주요 항만 유관기관들이 참석해 해운·항만 협력 강화와 지속가능한 해운산업 발전방안을 논의하는 행사이다. BPA 박은경 동남아대표는 '부산항의 지속가능 항만물류 허브 전략'을 주제로 발표를 했다.

또 BPA가 유럽과 미국에서 추진 중인 해외사업 현황과 인도네시아 물류센터 사업현황을 함께 소개하며 부산항의 글로벌 물류 네트워크 확장을 위한 해외 물류거점 구축 전략을 강조했다.

지난 4일에는 바르셀로나 항만공사가 주최하는 글로벌 항만혁신 포럼인 'Smart Ports: Piers of the Future 2025' 행사에 참여했다.

이 행사에서 로스앤젤레스·함부르크·로테르담·부산 등 세계 주요 항만들이 참여해 각 항만의 사례와 협력 방안을 공유했다. 항만디지털화 및 초연결기술, 사이버 보안, 지속가능성 및 탈탄소 등 글로벌 항만들이 직면한 다양한 이슈들에 대한 논의가 진행됐다.

이날 개막식 환영사에서 BPA 구자림 글로벌사업단 단장은 부산항의 2050 탄소중립(Net Zero) 목표와 디지털 전환 추진 현황을 소개하며 지속가능하고 회복력 있는 스마트 항만으로 발전 방향을 제시했다.

이어 진행된 패널토론 세션에서는 글로벌 공급망 불확실성 속에서 항만 간 협력의 중요성과 데이터 표준화를 강조했다.

BPA 송상근 사장은 "이번 행사들을 계기로 글로벌 주요 항만들과 협력 관계를 더 강화할 수 있었다"며, "지속가능한 항만 운영과 녹색성장을 위한 국제협력을 다져나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



