“글로벌 도시로 도약”… 이강덕 포항시장, 주요 현안 총력 대응

우수한 인재·기업 유치, 도시 경쟁력 도약, 국제학교 추진 만전



미래 경쟁력 강화와 국가예산 확보, 시민안전까지 행정력 집중

이강덕 포항시장이 도시의 경쟁력을 강화해 글로벌도시로 도약하기 위한 현안 추진에 총력을 다해줄 것을 강조했다.

포항시는 5일 시청 대회의실에서 이강덕 시장 주재로 '11월 확대간부회의'를 열고 시정 핵심 현안과 미래 전략을 공유했다.

포항시는 5일 시청 대회의실에서 이강덕 시장 주재로 ‘11월 확대간부회의’를 개최했다. 포항시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 회의에서는 투자기업지원과와 배터리첨단산업과의 북유럽 방문을 통한 '국제학교 유치와 북방경제 네트워크 확대' 성과 보고에 이어 국가예산 확보 현황 점검, 동절기 재해 대비 대책 등 주요 시정 현안을 집중 논의했다.

이강덕 시장은 "국제학교는 미래 인재를 길러내고 정주 여건을 개선해 외국기업과 글로벌 인재가 포항을 선택하게 만드는 핵심 기반시설"이라며 "도시의 지속가능한 발전은 교육과 의료의 수준에서 결정된다. 시민이 안심하고 배우며 건강하게 생활할 수 있는 환경을 만들어야 진정한 글로벌 도시로 성장할 수 있다"고 강조했다.

이어 지난달 참석한 북극서클총회 성과를 언급하며 "이번 회의를 계기로 북방도시들과의 기후·경제 협력을 강화하고 포항이 북방경제와 탄소중립 외교를 선도하는 글로벌 해양도시로 자리매김할 수 있도록 실질적인 국제협력 성과를 만들어가야 한다"고 강조했다.

포항시는 내년도 국가예산 확보 현황을 점검하고, 국비 예산 심사 일정을 면밀히 파악해 국회 심의 일정에 맞춘 전방위 대응체계를 구축하기로 했다. 2027년까지 이어질 국가 투자예산 확보 추진계획을 공유하며 미래 신성장동력 발굴에 행정 역량을 집중하기로 했다.

이 시장은 동절기 한파에 대비한 재해구조 시스템 점검과 취약계층 지원 강화를 주문하고 건조한 계절 특성상 산불 예방에 행정력을 총동원하라고 당부했다.

또 정부의 철강산업 구조고도화 방안과 관련해 지역에 미치는 영향을 세밀히 분석하고, 고용위기 선제대응지역 지정 등 기업과 근로자가 체감할 수 있는 근본적인 대책 마련을 강조했다.

마지막으로 포항∼영덕고속도로 개통에 맞춰 지역 경제와 관광산업이 활성화 효과를 극대화할 수 있도록 빈틈없이 준비해 달라고 당부했다.

이강덕 시장은 "포항의 미래 경쟁력을 결정짓는 핵심 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 모든 부서가 협력해달라"며 "세계적 경쟁력을 갖춘 지속가능한 도시 포항을 만들어가자"고 강조했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>