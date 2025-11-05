본문 바로가기
광주 서구 '특례보증 지원사업' 한달 만에 21억 소진

호남취재본부 신동호기자

입력2025.11.05 14:53

도시철도 2호선 공사 현장 인근 상가 지원

광주 서구가 지난 9월 총 65억여 원 규모의 특례보증 지원사업 자금을 마련, 시행 한 달여 만에 21억여 원(약 33%)이 소진됐다.


5일 서구에 따르면 이번 추가 특례보증 지원사업은 경기침체와 도시철도 2호선 공사 장기화로 어려움을 겪는 소상공인을 지원하기 위해 마련됐다.

서구청 전경. 광주 서구 제공

서구청 전경. 광주 서구 제공

사업은 서구에 사업장을 둔 소상공인·자영업자 등이 무담보로 2,000만원까지 대출을 받을 수 있고 서구에서 최대 1년간 5% 이내 대출이자를 지원한다.

특히 서구는 도시철도 2호선 공사 현장 반경 300m 이내 상가에 총 36억원 규모의 특례보증을 집중 지원하고 있다.


앞서 서구는 지난 9월 19일 광주신용보증재단, 광주은행과 2025년 소상공인 특례보증 지원 협약을 체결하고, 구비 3억원 출연과 함께 광주은행의 2022·2023년도 잔여 한도 29억 2,000만원을 전환해 총 65억 2,000만원 규모의 경영안정 자금을 마련했다.


김이강 서구청장은 "이번 특례보증은 공사 피해로 어려움을 겪는 상인들에게 실질적인 회복의 길을 열어주는 마중물이 될 것으로 기대된다"며 "앞으로도 지역경제의 버팀목인 소상공인들이 안심하고 영업을 이어갈 수 있도록 현장 맞춤형 금융지원 정책을 지속 확대하겠다"고 말했다.

한편, 서구는 지난 2월 1차 특례보증을 통해 소상공인 222명에게 42억원 규모의 자금을 지원하며 소상공인 경영안정에 기여했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr


