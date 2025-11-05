울산 조선기자재, 세계로 뻗는다… 시, 해양·군수시장 개척 전폭 지원

4∼6일, ‘2025 호주 시드니 해양·군수산업 전시회’ 참가



선박·군수 장비 관련 지역 중소기업 6개사와 울산관 운영

울산시는 한국무역협회 울산지역본부와 함께 호주 시드니에서 개최되는 '2025 호주 시드니 해양 및 군수산업 전시회(Indo Pacific 2025, 이하 전시회)'에 참가해 울산관을 운영한다고 전했다.

호주 시드니 전시회. 울산시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 전시회는 지난 2000년부터 격년으로 개최되는 오세아니아 최대 규모의 선박·군수 장비 전문 전시회로, 해군·국방·조선해양 분야의 첨단 기술과 제품을 확인할 수 있는 대표적인 글로벌 기업-정부 간(B2G) 행사다.

올해 행사는 지난 11월 4일부터 6일까지 3일간 개최되며, 전 세계 170여개 국에서 800개 기업과 정부·산업 대표단이 참가하고 3만여명이 방문할 것으로 예상된다.

울산시는 이번 전시회에 ▲대화엔지니어링써비스 ▲오성테크 울산공장 ▲세호마린솔루션즈 ▲애드위너 ▲제일종합상사 ▲피지메탈 등 지역 중소기업 6개 사가 함께 참여해 '울산관'을 운영한다.

호주 시드니 전시회 (해군 방문). 원본보기 아이콘

참가 품목은 조선기자재 부품, 선박 도장보호필름, 선박기술서비스 등이며, 조선·해양·군수 분야 중심으로 현지 바이어와 정부 관계자 간 상담을 추진할 예정이다.

울산시는 참가 기업을 위해 부스 임차비, 장치비, 전시품 운송비, 통역비, 기업별 출장자 편도항공료 등 참가 경비를 지원한다.

시 관계자는 "최근 통상환경의 불확실성이 커짐에 따라 중소기업의 수출시장 다변화가 무엇보다 중요하다"라며 "이번 전시회 참가를 통해 울산 조선·해양 기자재 기업들이 국방·군수 등 새로운 시장으로 진출할 수 있도록 적극 지원하겠다"라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>